Nederlanders eten bewust: aan tafel én zonder telefoon

Goed nieuws: Nederlanders eten bewust! Meer dan de helft van de Nederlanders zit aan tafel (gezellig, effe de dag doornemen) en veel mensen kokkerellen zelf. Niet veel mensen gebruiken hun telefoon of kijken televisie tijdens het eten. Dank, voetbalkijkende-echtgenoot (vader of broer). Ook nemen we meer tijd voor het avondeten dan vijf jaar geleden. Kortom: het zit wel snor met onze ‘tafelmanieren’.

Althans, zo is gebleken uit het onderzoek van het Voedingscentrum onder ruim 1.000 Nederlanders.

Driekwart zit ’s avonds aan tafel

60 procent van de ondervraagden zegt met veel aandacht te eten. Zo zit driekwart van de Nederlanders tijdens het avondeten aan tafel en nemen we voor dat avondeten gemiddeld 29 minuten de tijd. De tijd dus, want jouw bordje stampot met rookworst en appelmoes heb je vast eerder op. Oja, misschien moet je je peuter tussentijds ook helpen.

Vaak zelf kokkerellen

Het avondeten wordt gemiddeld 5,5 keer per week thuis gekookt. Chapeau! Kant-en-klaarmaaltijden en afhaalmaaltijden worden bij elkaar gemiddeld 1 keer per week gegeten. Meer dan de helft van de Nederlanders (52 procent!) praat tijdens het avondeten met een partner (roomie kan natuurlijk ook) of een ander gezinslid.

Een kleine 4 procent van alle ondervraagden zegt tijdens het avondeten sociale media te checken. 25 procent kijkt televisie en een vijfde van alle ondervraagden (19 procent) zegt zich tijdens het avondeten helemaal niet af te laten leiden.

‘Veel dingen gaan goed’

Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum is blij met de ontwikkeling. ‘Veel dingen gaan heel goed. Het is positief dat mensen de tijd willen nemen voor hun eten en dat ook doen.’ Keep up the good work!

Volgens de voedingsexpert is het belangrijk om met aandacht te eten. ‘De kans dat je meer eet dan je eigenlijk nodig hebt, is dan kleiner.’

Bewuster eten

23 procent van de ondervraagden zegt meer tijd de besteden aan het avondeten dan vijf jaar gelden. Maar niet alleen ’s avonds zijn we bewuster gaan eten, ook het ontbijt en de lunch eten we met meer aandacht.

Dat komt volgens het Voedingscentrum omdat steeds meer mensen bewust eten belangrijker vinden. Voor het ontbijt trekken de ondervraagden gemiddeld een kwartier uit, de lunch wordt in 21 minuten opgegeten. Een stijgende tijdslijn, omdat er voor het avondeten bijna een halfuur wordt vrijgemaakt.

Bron: EditieNL.nl, beeld: iStock