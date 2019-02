Nederlandse Netflix-serie is coming: dit zijn de eerste beelden van Ares

Heeft Netflix onze gebeden gehoord? Wij vermoeden van wel. Want de streamingsdienst werkt hard aan de eerste Nederlandse Netflix-serie. Genaamd: Ares. Om ons alvast warm te maken, worden we getrakteerd op de eerste teasers.

Ares – Nederlandse Netflix serie

Wat we al weten is dat Ares een psychologische horrorserie is over beste vrienden Rosa en Jacob. Zij worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap in het hart van Amsterdam – dat klinkt inderdaad al lekker typisch Nederlands, nietwaar? De twee vrienden gaan in op de uitnodiging en belanden in een wereld vol rijkdom en macht. Maar dan blijkt de plek gebouwd op duivelse geheimen uit het Nederlandse verleden.

Rosa en Jacob moeten een verschrikkelijke prijs betalen om bij de elite te horen…

Alleen de elite mag aanschuiven

En wat hoort er bij de elite? Inderdaad, een etentje op een van de meest exclusieve locaties van het land: het Rijksmuseum. In de teaser is dan ook een deftige gedekte tafel – inclusief wit tafelkleed – te zien onder De Nachtwacht. ‘De tafel is gedekt voor de uitverkoren studenten van Ares,’ zo luidt het bijschrift. ‘Schuif aan en betaal de hoogste prijs…’

Cast

In de hoofdrollen van deze eerste Nederlandse Netflix-serie zien we verschillende bekende Nederlandse namen. Jade Olieberg, Tobias Kersloot, Lisa Smit, Robin Boissevain, Frieda Barnhard en Gouden Kalf-winnares Rifka Lodeizen zijn allemaal bevestigd.

De eerste Netflix Original van Nederlandse bodem bestaat uit acht afleveringen. En naar verwachting kunnen we deze in 2019 nog bingewatchen.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP