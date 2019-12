Hoe leuk: er komt een Nederlandse variant van ‘Catfish’

Verliefd worden op iemand die je ontmoet hebt op het internet is in deze tijd steeds normaler. Sterker nog, in 2037 zullen er méér online dan offline baby’s worden geboren. Maar wat als iemand niet is wie hij of zij zegt dat-ie is? Gelukkig komt er daarom nu ook ein-de-lijk een Nederlandse variant van Catfish.

En al die iconische afleveringen? Die moeten we hier ook echt in Nederland gaan krijgen. Want wat dacht je van de jongen die écht dacht met Katy Perry te daten en zelfs nadat hij had gezien dat het niet zo was, nog steeds overtuigd was van zijn gelijk? Heb je deze aflevering niet gezien, dan is het een pareltje om eens terug te kijken.

Nederlandse variant Catfish

In Catfish willen mensen er achterkomen of hun online liefde ook is zoals diegene zich online voordoet. Want altijd zijn er wel red flags: de persoon wil niet videochatten of afspreken, heeft alleen maar vrienden van het andere geslacht op social media óf vraagt constant om geld. Oh ja, of is een model.

MTV

Kortom, het ultieme recept voor heerlijke televisie. En nu kunnen wij dus ook gaan genieten van een variant van eigen bodem. Vincent Producties zoekt namelijk mensen niet alleen mensen die het vermoeden hebben in de maling te worden genomen, maar óók naar de andere kant van het verhaal. ‘Kun jij bijna niet zonder jouw online nepprofiel en wil je voorkomen dat het te ver gaat?’, is te lezen op het Instagram-account.



Presentatoren

In Amerika werd het legendarische programma natuurlijk lange tijd gepresenteerd door Nev en Max. Inmiddels hebben we afscheid moeten nemen van onze favoriete cameraman, maar de show zonder dit iconische duo, kunnen we ons bijna niet voorstellen. Toch zullen we in Nederland andere presentatoren gaan krijgen, maar wie dat precies gaan zijn is nog niet duidelijk.