De Nederlandse beachvolleybalsters zijn welkom in Quatar, máár niet in hun ‘werkkleding’ aka bikini. De vier Oranje-duo’s zijn verplicht om een shirt en een broek tot op de knie te dragen. En dat wordt best even afzien met maximaal 26 graden… Good luck ladies!

Duits volleybalkoppel Karla Borger en Julia Sude boycotten het toernooi en komen niet als zij niet in bikini mogen. ‘Dit is werkelijk het enige land en het enige toernooi waar een regering ons vertelt hoe we ons werk moeten doen’, zei Borger dit weekend in The Guardian. ‘Wij bekritiseren dat.’

Geen bikini, geen probleem

Wij Nederlanders zijn daar mogelijk ietsjepietsje coulanter in (of we willen natuurlijk naar Tokio, fair enough). Zo geven ‘onze’ vrouwen aan er geen probleem in te zien. ‘De voorschriften zijn heel duidelijk, vooraf konden de speelsters daar hun mening over geven. Wij zijn te gast daar en dit zijn de culturele waarden in dat land’, aldus Madelein Meppelink, die een duo-partner vormt met Sanne Keizer.

Driekwart legging en shirt

Hun outfit hebben ze al klaarliggen. ‘We hebben speciale kleding aangeschaft die ervoor zorgt dat de hitte goed wordt afgevoerd’, zegt Meppelink. ‘We hebben gekozen voor een driekwart legging en een shirt. Dit is een mooi toernooi op weg naar ons grote doel: een medaille pakken in Tokio.’

