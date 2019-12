Negatieve feedback: dit is waarom het langer blijft hangen

Die complimentjes van afgelopen week ben je misschien allang vergeten. Maar dat stukje negatieve feedback? Dat blijft op de een of andere manier maanden hangen. Waardoor komt dat nu?

Het eindeloos herkauwen van deze gebeurtenissen in het verleden heeft zelfs een naam gekregen van de wetenschap: rumination. Merk je dat je in dit proces steeds kwader wordt op jezelf? Ook dat hoort hier allemaal bij. Je hebt het gevoel dat je slimmer, meer gedisciplineerd, meer georganiseerd of meer gevat moet zijn.

Negatieve feedback

Doordat negatieve feedback zo’n impact heeft op je gemoedstoestand, kun je uiteindelijk de problemen die hierdoor ontstaan ook minder goed oplossen. Je wordt alleen maar angstiger en sterker nog, zelfs depressieve gevoelens kunnen ontstaan. Dat wijst onderzoek uit. Hoewel complimenten zeker ook wel gegeven zijn, zul je deze veel minder goed kunnen herinneren.

Drukke aap

Het klinkt misschien gek, maar volgens Boeddha kun je je hersenen vergelijken met een drukke aap. Echt? Ja, we maken geen grap. Een aap is bezig om van tak naar tak te gaan, wisselt per seconde van gedachte en heeft overal commentaar op. Dit ‘monkey mind’, zoals het ook wel genoemd wordt, dwaalt vaker af naar negatieve dingen in het verleden dan je lief is. De oplossing? Mocht zoiets zich voordoen, dan is het handig om te proberen wat afstand te nemen van dit aapje in je hoofd.

Labelen

Nou goed, dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar hoe doe je in dat in godsnaam? Iets wat kan helpen is door alle gedachten een label te geven. Loslaten is hierbij key. Geef de negatieve gedachte een plekje en laat ‘m vervolgens wegvliegen uit je gedachte. Wanneer alles maar blijft malen in je hoofd, kan mediteren een goede tip zijn.