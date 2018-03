Achter het net gevist? Zo maak je alsnog kans op de jacuzzi van Lidl!

Oh, wat hebben we lang op deze dag gewacht. Hoewel het weer het misschien nog niet toelaat, liggen vanaf vandaag de Lidl jacuzzi’s in de winkel. Voor een prikkie kun jij je net even wat extra luxe veroorloven. Grote kans dat de budget bubbelbaden waarschijnlijk binnen mum van tijd uitverkocht zullen zijn. Maar niet getreurd: Lidl heeft namelijk een leuke actie voor iedereen die vandaag nét misgrijpt.

Tenzij je in een tentje voor de Lidl bij jou in de buurt hebt geslapen, is de kans klein dat je een exemplaar van slechts 289 euro binnenhaalt. De luxe opblaasbare jacuzzi zijn vandaag eindelijk in de winkel te verkrijgen, maar over de voorraad en of er nog wordt aangevuld is helaas niks bekend. Toch is je kans niet helemaal verkeken wanneer je vandaag voor een leeg schap staat.

Gelijke kansen

Lidl verloot via hun eigen Instagramaccount namelijk een jacuzzi (of meerdere), waarbij iedereen dus gelijke kansen heeft. En dat niet alleen. Het bespaart je ook nog eens het getrek en geduw in de winkels. Want ook jij weet: dat gaat er vandaag gegarandeerd gebeuren. Lees hieronder hoe je kunt meedoen!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Beeld: Instagram, iStock