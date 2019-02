Net iets meer (tijd): Lil Kleine en verloofde Jaimie stellen bruiloft uit

Schrik niet, schrik niet. Geen trammelant tussen Jorik en Jaimie, maar vanwege de zwangerschap stelt het it-koppel hun bruiloft uit naar volgend jaar. In eerste instantie zouden de twee elkaar over twee maanden, in mei, het ja-woord geven.

‘Nóg leuker om het samen te beleven’

Jorik en Jaimie verwachten in juli hun eerste kindje. ‘Natuurlijk kun je trouwen als je in verwachting bent, maar het is nóg leuker als je het écht samen kunt beleven. We trouwen nu op een tijdstip dat zij het wil,’ aldus de rapper tegenover het AD.

Wanneer dat tijdstip is, is dus nog niet bekend. Lil Kleine is helemaal klaar voor het vaderschap. ‘Ik kan niet wachten om die knul in mijn armen te houden.’ Maar voordat het zover is volgen hij en zijn verloofde Jaimie nog een zwangerschapscursus, omdat ze het fijn vinden om te weten wat hun allemaal te wachten staat. Wordt vervolgd dus…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders