Netflix, Netflix, Netflix. Oh, Netflix! Heb je stiekem naar onze whisful thinking geluisterd? Sinds vandaag heeft de streamingdienst een nieuwe feature waar we stiekem heel blij mee zijn: geen autoplay meer.

Iedere Netflix-gebruiker weet waar we het over hebben: de ingebouwde functie van Netflix waarbij trailers automatisch beginnen met afspelen. De langzame scrollers en swipers onder ons kennen geheid het probleem. Ben je je rustig aan het oriënteren in het bos dat Netflix heet, begint er gelijk een trailer van een willekeurig iets af te spelen. Vervolgens blijf je te lang hangen, of ga je spastisch de afstandsbediening commanderen om zo snel mogelijk iedere vorm van spoiler te voorkomen. Kortom; het werd de hoogste tijd dat Netflix iets aan deze vorm van verplicht en opgelegd beeldmateriaal deed.

Maar hoe zet je je Netflix autoplay uit?

En voilà, je Netflix-avonden zien er vanaf nu heel anders uit.

Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here’s how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab

— Netflix US (@netflix) February 6, 2020