Confronterend: zo check je hoeveel uur je in 2020 Netflix hebt gekeken

Door de opmars van het coronavirus zaten en zítten we allemaal meer thuis dan ooit tevoren. Daar waar we voorheen al veel Netflix keken, hebben we alle noemenswaardige series nu écht uitgespeeld. Benieuwd hoeveel uur je in 2020 totaal gekeken hebt? Zó check je het – mits je het aandurft, that is.

Van ‘Emily in Paris’ tot ‘Virgin River’ en van ‘Modern Family’ tot nóg een keer alle seizoenen van ‘Friends’… Netflix en wij zijn sinds de semi lockdown nog betere vrienden geworden dan we al waren. Een heerlijk tijdverdrijf om je zitten even te verzetten, maar ook een verslavende gewoonte waarmee je ongemerkt véél tijd verspilt.

Goede voornemens

Als jouw goede voornemen dit jaar was om minder schermtijd te hebben, hebben we een zeer doeltreffende manier om daar nu mee te beginnen. Hoe? Nou, door eens te controleren hoeveel uur je in 2020 weggegooid hebt aan het kijken van series. Er is namelijk een hele handige manier voor om dit te achterhalen. Of je het aandurft is een tweede.

Netflix Wrapped

Netflix Wrapped maakt dit inkijkje in jouw Netflixgedrag mogelijk. Hiervoor moet je een Google Chrome extensie aan je Google Chrome browser toevoegen, wat je hier heel simpel kunt doen. Open nu in een nieuw tabblad Netflix, log in en klik op de extensie die je zojuist hebt gedownload. Klik op start, en Netflix Wrapped toont een overzicht van álles wat je weten wilt over je kijkgedrag op je beeldscherm. Zo simpel is het. Laat het afkicken beginnen in 3, 2, 1…

