Na abortuswet: ook Netflix en Disney dreigen met boycot Georgia

Verschillende regisseurs en acteurs weigerden eerder al nog op te nemen in Georgia. Dit nadat gouverneur Brian Kemp vorige maand de nieuwe (krankzinnig ouderwetse) abortuswet ondertekende. Ook Netflix en Disney willen niet langer in de staat aan het werk.

Door de nieuwe wet wordt het verboden om een abortus te ondergaan zodra de foetus een hartslag heeft. Een hele stap terug in de tijd dus. Gelukkig gaan ook grote bedrijven tegen deze nieuwe regelgeving in, door te dreigen met een boycot van de staat. Ted Sarandos, contentmanager bij Netflix, laat weten: ‘We hebben veel vrouwen die werken aan producties in Georgia, wiens rechten, samen met miljoenen anderen, ernstig worden beperkt door deze wet. Daarom werken we samen met de ACLU en anderen om het in de rechtbank te bestrijden. Gezien de wetgeving nog niet is geïmplementeerd, zullen we daar blijven filmen – terwijl we ook partners en artiesten ondersteunen die ervoor kiezen om dat niet te doen. Mocht de wet wel actief worden, dan zouden we onze hele investering in Georgia opnieuw bekijken. ‘

Disney

Ook Disney heeft regelmatig grote films geproduceerd in deze staat. Denk aan Avengers: Endgame en Black Panther. Daarom geeft de CEO van het bedrijf, Bog Iger, aan dat mocht de wet ingevoerd worden, het lastig wordt om daar nog op te nemen. ‘Ik denk dat veel mensen die voor ons werken daar niet willen werken en we zullen in dat opzicht rekening moeten houden met hun wensen.’

Nog meer bedrijven

Daarnaast overwegen NBC Universal, WarnerMedia, CBS & Showtime, Viacom, Sony en MGM om te vertrekken uit Georgia. Dankzij belastingvoordelen en andere lokmiddelen is de staat een populaire plek voor filmopnames. Het is de thuisbasis van populaire films en series als Baby Driver, Stranger Things en Ant-Man.

Bron: Elle | Beeld: iStock