Goed én slecht nieuws: Netflix onthult trailer voor Jurassic World-serie

Voor de echte fans (zoals ik) van ‘Jurassic Park’ hebben we goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de trailer van de Jurassic World-serie ‘Camp Cretaceous’ is uitgebracht. Het slechte nieuws is dat deze trailer er niet heel best uitziet.

Want voor het geval dat je het gemist hebt: Jurassic Park krijgt een serie op Netflix, die vanaf 18 september te zien zal zijn. De streamingdienst heeft daarom nu alvast een trailer vrijgegeven. En tja, wie naar de trailer kijkt ziet gelijk: dit wordt waarschijnlijk een vrij goedkope kinderserie.

Kamp Krijtastisch

De serie, in het Engels beter bekend als Jurassic Park: Camp Cretaceous, volgt zes tieners die op kamp zijn op een prachtig mooi, groen eiland Isla Nubar. Geheel toevallig bevindt hun kamp zich recht tegenover een verlaten, geflopt attractiepark – uiteraard gevuld met een stel verlaten, verhongerde dino’s.

Het gaat hier om een kinderserie, dat is gelijk te zien aan de trailer. Oké, de dino’s zien er voor de echte Jurassic-fans vertrouwd uit, maar de rest lijkt erg goedkoop geanimeerd. Máár, als je daar doorheen kijkt, zie je precies datgeen waarom je in eerste instantie sowieso fan bent van Jurassic Park: een achtervolging door T-Rex, een rondleiding die uit de hand loopt door Triceratops, een gigantische Mosasaurus die op een haartje na de tieners mist en Velociraptors die in een donkere ruimte op jacht gaan. Daarom zeg ik; de echte fans kunnen hier desalniettemin hun hart ophalen.

Jurassic World

Dat gezegd hebbende, laten we (de echte fans) onszelf niet langer voor de gek houden. Zo goed als de originele Jurassic Park-film uit 1993 en het vervolg daarop uit 1997 gaat het toch niet meer worden. Jurassic Park III uit 2001 hield nog enigszins vast aan het vertrouwde stramien van acteurs, maar Jurassic World uit 2015 werd wel heel erg overgoten met een high tech Hollywood-sausje. Acteurs Chris Pratt en Bryce Dallas Howard zorgden voor het ene cliché na het ander. En nope, dat werd in de 2018 -versie niet minder.

Jurassic World: Dominion

Moeten we dan nog goede hoop hebben voor Jurassic World 3: Dominion die voor 2021 op de planning staat? Ja, toch wel. Daarin maken Jurassic-veteranen Jeff Goldblum, Laura Dern en Sam Neill hun comeback. Een officiële trailer is er nog niet, maar de datum staat wel al vast: 10 juni 2021.