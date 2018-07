Netflix’ ‘Riverdale’ krijgt een spannende spin-off en dít kun je verwachten

Netflix werkt momenteel aan een spin-off van de hitserie Riverdale. In dat naar verwachting zeer duistere spektakel speelt een oude bekende uit een serie uit de jaren negentig een hoofdrol; wie kent Sabrina The Teenage Witch nog? In de nieuwe show is er echter niets meer over van haar vrolijke, puberale en allesbehalve griezelige karakter.

Stripboeken

Eind vorig jaar werd bekend dat Netflix werkte aan een reboot van Sabrina the Teenage Witch, de comedyserie uit de jaren negentig, waarin Melissa Joan Hart een tiener met bovennatuurlijke krachten speelde. Daartoe werd besloten naar aanleiding van het enorme succes van de serie Riverdale. Klinkt dat allesbehalve logisch? Niet wanneer je weet dat de avonturen van Archie en Sabrina afkomstig zijn uit stripboeken die zich ook nog eens in hetzelfde comic-universum afspelen.

Griezeliger dan gedacht

De nieuwe versie van Sabrina lijkt (gelukkig) in niets op het ietwat brave en puberale programma van twintig jaar geleden. De makers hebben de serie namelijk gebaseerd op de griezelige, nieuwere stripserie uit 2014: Chilling Adventures of Sabrina. En als we de schrijvers mogen geloven wordt het nagelbijten op de bank: ze lieten zich naar eigen zeggen inspireren door horrorklassiekers als The Exorcist en Rosemary’s Baby. Fans van Sabrina The Teenage Witch die vielen voor het lollige en zoetsappige uit de originele serie, kunnen straks dus maar beter verder zappen.

Cross-over

Of de personages van de twee series elkaar op enig moment gaan tegenkomen, is de grote vraag. Hoewel uitvoerend producent Jon Goldwater eerder liet weten daar nog niet mee bezig te zijn én een cross-over lastig kan worden omdat de series door twee verschillende zenders gemaakt worden, is er toch enige hoop. Sabrina’s woonplaats Greendale werd namelijk al eens genoemd in Riverdale. Daarnaast zei Goldwater een cross-over wel “te gek” te vinden.

Span-nend!

Een precieze releasedatum voor Chilling Adventures of Sabrina op Netflix is er nog niet, maar naar verwachten kunnen we komend najaar al griezelen bij het eerste seizoen. Bekijk de teaser in onderstaande video.