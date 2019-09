Wát handig: deze site zorgt ervoor dat je nooit meer urenlang door Netflix scrollt

Iedere week zijn wij verheugd als we mogen schrijven over de nieuwste aanwinsten op Netflix (hallo Free Willy en Dirty Dancing!) en toch is het iedere week weer raak: ‘ik weet niet wat ik moet kijken!’ en hop, zo scroll je rustig een uur lang door alle 2.486 films op Netflix. Maar met behulp van deze website is dat verleden tijd.

Wij introduceren u: Netflix Roulette. Your wish is his command. Deze site kiest namelijk vóór jou wat je gaat kijken. Het enige dat jij hoeft te doen is invoeren welk genre je voorkeur heeft, of je een serie of een film wilt kijken, en hoe goed de serie (of film) het in ratings moet doen.

Je vult je – globale – voorkeuren in, klikt op ‘spin’ en het rad van het Netflix-fortuin begint te draaien. Tada: de film van vanavond verschijnt op je scherm. Er zit echter wel een klein addertje onder het gras: Netflix Roulette maakt gebruik van het aanbod van Amerika. Hierdoor zou het kunnen zijn dat je een tip krijgt van een serie of film die niet in Nederland beschikbaar is, Maar om in pokertaal te spreken, bluffen hoort er een beetje bij toch?

