Mis je The Queens Gambit? Halston is de perfecte vervanger

Kun je je The Queens Gambit nog herinneren van een paar maanden geleden? Vast wel, want iedereen was door die serie aan het schaken geslagen. Dat bleek uiteraard van korte duur. Maar die serie was iets waar we meer van wilden: meer jaren zeventig, meer drama en meer drugs. Dat alles vind je in de Netflix miniserie Halston.

Halston vertelt het verhaal achter Roy Halston Frowick, de man die de Amerikaanse mode voor altijd veranderde. En dat met Ewan McGregor in de hoofdrol als Halston. Verder zien we Krysta Rodriguez als Liza Minnelli en Rebecca Dayan als Elsa Peretti.

Halston

Het leven van de ontwerper begon als hoedenmaker: toen Jackie O. een hoed van hem droeg, waren al zijn ontwerpen in no time uitverkocht. Dat ging verder toen hij een jurk voor Liza Minnelli ontwierp en uiteindelijk zorgde deze man ervoor dat het Amerikaanse modebeeld voor vrouwen voor eeuwig veranderde.

Hij ontwierp hotpants voor de normale vrouwen en suède midi-blousejurken die gewoon in de wasmachine gewassen konden worden. Hoewel hij misschien liever exclusief bleef, werd zijn kleding vooral gedragen door de ‘normale’ vrouwen die óók luxe wilden uitstralen.

Drugs

Bij de roem in zijn werkleven, kwamen ook behoorlijk wat tegenslagen in zijn privéleven kijken. Hij raakte cocaïne verslaafd en dat zorgde voor een hoop opschudding in zijn (werk)relaties. De vele feestjes met de nodige cocaïne en verschillende sekspartners komen tot slot tot een bitter einde.

Ben je toe aan een nieuwe serie die je (als je er tijd voor hebt) in één middag en avond kunt bekijken? Dan zit je bij deze Netflix-serie zeker goed. Waan je even in New York in de jaren zeventig en tachtig en doe wat (vintage) inspiratie op.

Netflix kledinglijn

Extra leuk: het merk Halston komt dankzij deze serie met een speciale Netflix kledinglijn. Vanaf 7 juni is dit te koop op de officiële website van het merk.

Beeld: Netflix