Bingen maar: déze nieuwe Netflix-serie is de Spaanse versie van Sex and The City

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat we de avonturen van Carrie, Miranda, Samantha en Charlotte uit Sex and The City op de voet volgden. Gelukkig kunnen de fans van de populaire serie hun hart ophalen, want er komt een Spaanstalige variant van de serie vol met vriendinnen, relaties en alle drama’s die daarbij horen. Namelijk: de nieuwe Netflix-serie Valeria.

De serie speelt zich af in de hoofdstad Madrid en zal vanaf vrijdag 8 mei te zien zijn op Netflix. Dit pareltje kan dus aan jouw watchlist toegevoegd worden.

LEES OOK:

Ook deze spannende Spaanse serie móet je zien

Valeria

De verhaallijn van Valeria is gebaseerd op de boeken van Elisabet Benavent en heeft veel weg van Sex and The City. We maken kennis met de jonge schrijfster Valeria die de laatste tijd niets meer op papier krijgt, omdat ze last heeft van een writer’s block. Dat heeft ze al sinds dat ze getrouwd is met haar man Adrian en haar vriendinnen daardoor nog maar weinig ziet. Dan maakt ze de beslissing om het roer volledig om te gooien om zo weer nieuwe inspiratie te krijgen én de band te verbeteren met haar vriendinnen.

Spaanse series op Netflix

We zijn gek op Spaanse series. Valeria is inmiddels de zoveelste Spaanse titel op de streamingdienst, maar dat vinden we helemaal niet erg. Na het weg bingen van onze favorieten, zoals La Casa de Papel, Vis a Vis, Élite of Las Chicas Cables, kunnen we niet wachten tot er weer nieuw Spaanstalig kijkvoer beschikbaar is.

Bekijk hieronder de trailer van Valeria.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron & beeld: Netflix