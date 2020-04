Netflix-tip: ‘De Twaalf’ duikt in hoofden van jury tijdens moordproces

Sinds afgelopen vrijdag staat De Twaalf op Netflix, een grote hitserie van onze zuiderburen. Ruim een miljoen Belgen zaten aan de buis gekluisterd om de spannende serie eind vorig jaar te volgen.

De rechtbankserie gaat over een zaak tegen schooldirectrice Frie Palmers, die verdacht wordt van een dubbele moord. Niet alleen zou ze haar beste vriendin zo’n twintig jaar geleden om het leven hebben gebracht, maar ook haar eigen dochter. De twaalf leden van een volksjury moeten uitmaken of ze schuldig is.

De twaalf juryleden

Zware misdrijven lopen in België via een assisenzaak, waarbij twaalf mensen worden geselecteerd om een jury te vormen. De Twaalf volgt dus niet alleen de emotionele rechtszaak, maar kijkt ook mee achter de schermen bij het besluitproces. Daar blijkt dat de juryleden zelf ook duistere geheimen met zich meedragen.

Cannes Serie Festival

De serie won eind vorig jaar de prijs voor beste scenario op het Cannes Series Festival. Qua verhaal doet de tiendelige reeks denken aan filmklassieker 12 Angry Men en de eerder verschenen Vlaamse advocatenserie Beschuldigde, sta op.

‘Het idee dat gewone burgers moeten oordelen over een ander vonden we interessant’, vertelt scenarist Sanne Nuyens. ‘Wat neem je mee uit je eigen omgeving? Door ook naar de levens van deze mensen te kijken voelde het als een nieuwe insteek.’

Bekijk de trailer van De Twaalf hieronder.

