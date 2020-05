Netflix-tip: ‘Hollywood’ en de waargebeurde verhalen achter de schermen

Hollywood wordt vaak beticht van een blanke, masculine wereld met maar weinig lef. Rassenkwesties, homoseksualiteit en feminisme vinden ze in Hollywood maar vies en het liefst blijven filmmakers er ver vandaan. Maar wat nou als de filmindustrie lef had gehad, en progressiever was geweest? De nieuwe miniserie ‘Hollywood’ op Netflix speelt zich af in het Los Angeles van de jaren veertig en maakt op een kleurrijke, glamoureuze doch confronterende wijze duidelijk dat de industrie heel wat kansen heeft gemist.

Voor Ryan Murphy, die ook Glee maakte, is Hollywood een poging om de geschiedenis van Hollywood, land van glitter en glamour, te herschrijven. Wat voor (moois) zou er gebeurd zijn als er in de jaren veertig al een eerste film door een zwarte schrijver op het witte doek was verschenen? Als een zwarte vrouw toen een Oscar had gewonnen? Als een gay couple destijds een hoofdrol speelde in een blockbuster?

Een liefdesbrief aan de filmwereld

Alleen al als we kijken naar Harvey Weinstein en #metoo zien we dat er veel geheimen achter de gesloten gouden poorten van Hollywood schuilgaan. Is dit slechts het topje van de ijsberg? Wie kijkt naar Hollywood beseft van wel. Want hoewel Ryan Murphy de serie zelf beschrijft als ‘een liefdesbrief aan de filmwereld’, maakt hij op een pijnlijke manier duidelijk dat de magische industrie heel wat kansen heeft gemist.

Ace Studios

Dat klinkt al snel als een grimmig verhaal, maar Hollywood op Netflix is eerder bont dan boos. Murphy maakt gebruik van waargebeurde verhalen van sterren uit die tijd, maar dan met een twist. Hier loopt het meestal wel goed af. Decor van de serie is het fictieve Ace Studios, waar de personages willen breken met alle discriminerende regels. Zo is er een zwarte, homoseksuele scenarist Archie Coleman, die een team vormt met regisseur Raymond Ainsley om het duistere én waargebeurde verhaal van Peg Entwhistle te verfilmen. Wie is Peg Entwhistle vraagt u? Peg is een jonge actrice, die verdrinkt in de pracht en praal van Hollywood. In 1932 ziet ze geen andere uitweg en springt ze haar dood tegemoet. Ze laat zich vallen van de befaamde Hollywoodletters.

Peg Entwhistle

Aangezien het script werd geschreven door een zwarte, homoseksuele man, zou de film in het echt leven nooit zijn verfilmd. En net daar probeert Murphy in beeld te brengen hoe Hollywood een verschil had kunnen maken. Producers van Studio Ace tonen lef, zetten door en gaan de uitdaging aan. Sterker nog, ze beslissen om het personage ‘Meg’ te dopen, om zo een actrice met donkere huidkleur de rol te kunnen geven. Ongezien in het Hollywood van de jaren 40.

Natuurlijk stoot de bijbehorende prent op protest, maar in het utopisch verhaal van Ryan loopt het allemaal goed af. De enige rol van de film werd verbrand, maar natuurlijk had er iemand een kopie gemaakt. Of hoe de grote studiobaas riskeert om een bankroet te gaan, bedreigd wordt met een brandend kruis in z’n voortuin, maar toch doorzet, gewoon omdat hij het beste voorheeft met de wereld…

Leroy Scherer

Dan is er ook nog het waargebeurde verhaal van opkomend acteur Leroy Scherer, die één van de bekendste vertegenwoordigers voor groot talent, Henry Willson, inhuurt. Wilson stond bekend om zijn succes, zijn strenge regime en zijn drang naar seks. Wie onder zijn paraplu viel, moest afgetraind zijn en niet te veel eten. Zijn cliënten moesten een brandschoon imago hebben, en naar niemand anders dan Wilson luisteren. De machtige man kon audities voor je regelen, zolang daar wat tegenover stond: seks.

Leroy kreeg een nieuw gebit aangemeten, want scheve tanden maken geen acteur. En Leroy heette niet langer Leroy Scherer, maar Rock Hudson. Om het beeld van Rock te evenaren, trainde Leroy zich suf in de gym en moest hij doen alsof hij niet op mannen maar op vrouwen viel.

Leroy, ahum, Rock werd één van de grootste namen in het repertoire van Henry, en die laatste deed er alles aan om dat zo te houden. Wanneer een magazine dreigde te onthullen dat Rock er homoseksuele relaties op nahield, gooide Willson enkele andere cliënten voor de wolven om het vel van Hudson te redden. Hoewel hij in Hollywood uit de kast komt en openlijk met zijn vriend de rode loper opwandelt, hield hij in realiteit zijn seksualiteit geheim tot op zijn sterfbed.

En bij Peg en Leroy blijft het niet. Hollywood vertelt ook het verhaal van de Aziatische actrice Anna May Wong, die gebukt ging onder racistische uitspraken. En het verhaal van de zwarte actrice Hattie McDaniel, de eerste gekleurde persoon die een Oscar won, maar die niet eens aanwezig mocht zijn in de zaal. Groot verschil met toen en nu is dat het dit keer in Hollywood wél goed afloopt. Of heet dat schone schijn…?

