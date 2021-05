Met dit simpele trucje krijg je er op Netflix 84 films en series bij

Heb je het gevoel dat je Netflix intussen wel hebt uitgespeeld? Wacht maar. Er is namelijk een trucje waardoor je er 78 series en 6 films bij krijgt. Wat je daarvoor moet doen? Je taalinstelling aanpassen.

Gebruik dit trucje

Het enige wat je hoeft te doen is je taalinstellingen veranderen naar Engels. Hierdoor krijg je opeens veel meer nieuwe series en films te zien. Dit komt doordat er nog geen Nederlandse ondertiteling voor deze films en series bestaat. Je moet hiervoor dus wel een beetje Engels begrijpen. Nadat je je taalinstelling op Engels hebt gezet, hoef je niet meer terug te switchen naar Nederlands om Nederlandstalige films en series te bekijken. Deze blijven namelijk ook via de Engelse taalinstellingen beschikbaar.

Nóg een tip

Wil je je gebruikersprofiel toch liever op Nederlands houden, maar wel toegang tot nieuwe films en series? Dan is het beter om een nieuw profiel aan te maken maken met de Engelse taalinstellingen. Noem dit profiel dan bijvoorbeeld ‘Engels’. Zo weet je dat je via dat profiel kunt genieten van de Engelstalige films en series. Zo kun je alles via je eigen Nederlandse account bekijken en direct via dit nieuwe profiel de extra titels zien. Via déze link kun je zien welke series onzichtbaar zijn kijkers met Nederlandse taalinstellingen.

Via een omweg

Het heeft allemaal te maken met de gebruikerservaring. ‘Voor veel gebruikers is het niet prettig om een film of serie aangeboden te krijgen zonder Nederlandse stemmen of ondertiteling’, laat een woordvoerder van Netflix aan Streamwijzer weten. Dit is de reden dat je met een omweg wel meer films en series kunt zien.

Taalinstellingen veranderen

Log in op een pc, laptop of televisie op je Netflix-account. Dit gaat helaas niet via de app op je smartphone of tablet. Ga naar ‘Instellingen’. Ga vervolgens naar ‘Account’ en dan naar ‘Mijn profiel’. Kies bij ‘Taal’ voor Engels.

