Netflixspiratie: deze films kun je sinds afgelopen week streamen

In zo’n door feestdagen gevulde week hebben we – tussen de familieverplichtingen door – eindelijk tijd om onderuit te zakken op de bank en de nodige films te kijken. Lucky us: de afgelopen week zijn er een hoop nieuwe (Oscar-winnende) pareltjes op Netflix verschenen.

Films

The Revenant

Na vijf nominaties kreeg Leonardo DiCaprio in 2016 eindelijk een Oscar, voor zijn rol in deze rauwe western/survivalfilm. Het ruwe, besneeuwde landschap roept misschien een kerstsfeer op; de blije gedachte is in The Revenant verder geheel afwezig.

Birdman

Net als The Revenant komt Birdman uit de koker van regisseur Alejandro González Iñárritu. Hij won met Birdman de Oscar voor Beste Regisseur. Michael Keaton speelt Riggan Thomson, een acteur die veel succes had door de superheld Birdman te spelen. Sindsdien wordt hij echter niet meer serieus genomen, en Birdman blijkt zowel een zegen als een vloek, in deze zwarte comedy.

Bird Box

A Quiet Place, de horrorthriller over monsters die afkomen op geluid, scoorde dit jaar enorm. We vonden het zelfs één van de beste films van het jaar! Netflix komt met Bird Box op de proppen; een film die er wel wat van wegheeft. Sandra Bullock probeert twee kinderen door een bos te loodsen, vol verschrikkelijke wezens. Iedereen die deze monsters ziet pleegt van ellende zelfmoord. Naast Bullock zien we o.a. John Malkovich, Trevante Rhodes en Sarah Paulson.

Springsteen On Broadway

The Boss maakte furore met zijn theatershow op Broadway, maar 99,99% van zijn fans kon hier natuurlijk niet bij zijn. De muziekheld van de arbeidersklasse loste dit slim op, door Springsteen On Broadway integraal op Netflix te zetten. Naast mijmeringen en reflecties op het verleden, zingt Bruce Springsteen een aantal van zijn grootste hits.

Shutter Island

Leonardo DiCaprio onderzoekt als FBI-agent de verdwijning van een patiënt in een psychiatrische instelling. Al snel lijkt deze gevangenis helemaal niet in de haak te zijn, in de psychologische thriller Shutter Island.

Non Stop

Liam Neeson werd door Taken een onverwachte actieheld. In Non Stop speelt hij een Air Marshall aan boord van een rampvlucht. Iemand belooft elke 20 minuten een passagier te vermoorden, tenzij er een enorm bedrag wordt betaald. Neeson probeert de explosieve situatie op 10.000 meter hoogte op te lossen. Binnenkort keert hij terug in de ijzige actiethriller Cold Pursuit.

Voor de kleintjes (of gewoon voor jezelf)

Ook de jongere kijkertjes hebben in de kerstvakantie tijd over. Dankzij nieuwe toevoegingen als Ratatouille, Keizer Kuzco, Piratenplaneet en Sammy’s Avonturen 2, valt er voor hen ook genoeg te genieten.

