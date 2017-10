Dit accessoire van oma maakt een comeback

Wie had dat gedacht, een accessoire van oma dat tijdens de modeweek in Parijs een comeback maakt. We hebben het hier over het klassieke nettasje zoals je die waarschijnlijk alleen van oma’s boodschappen kent.

Nettasje

Volgens Kat Collings, editor in chief bij Who What Wear, is het nettasje één van de meest geziene accessoires tijdens Paris Fashion Week. Niet op de catwalk, maar buiten de shows werden veel mensen uit de modewereld gespot met het herbruikbare tasje. “Het nummer één ding dat ik op de straat heb gezien zijn de vrolijk gekleurde nettasjes”, vertelt Kat aan MyDomaine.

Goedkoop

Dat het nettasje een comeback maakt, vinden wij goed nieuws. Niet alleen zijn oma’s nettasjes betaalbaar – denk aan een euro of vijf -, ze zijn ook goed voor het milieu. En er past natuurlijk van alles in. Want een echte fashionista doet hier niet haar dagelijkse boodschappen in, maar juist haar musthaves als zonnebrillen en portemonnee. Vergeet de linnentasjes, dit is de opvolger!

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: MyDomaine, beeld: Instagram