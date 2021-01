Nichtjes prinses Diana vertellen hoe zij hen beschermde tegen de paparazzi

Prinses Diana was niet alleen de prinses van het volk, maar ook een lieve tante voor haar nichtjes Lady Amelia en Lady Eliza Spencer. Dat vertellen de zussen in een interview met Tatler.

De tweeling Amelia en Eliza groeiden op in Zuid-Afrika. Ze herinneren hoe tante Diana hun daar beschermde tegen de paparazzi toen ze nog maar vijf jaar oud waren. Toen een ongewilde fotograaf opdook tijdens een stranddagje aan Noordhoek Beach, handelde Diana meteen.

Spelletje

‘Het had natuurlijk vrij beangstigend voor ons kunnen zijn omdat we zo jong waren en niet begrepen wat er gaande was. Ze maakte er een spelletje van wie als eerste bij de auto was. Het was geweldig hoe ze ons beschermde op een manier zonder dat we ons bang voelden. Wij hadden op dat moment geen idee wat ze aan het doen was’, vertelt Eliza.

Het verlies

Omdat de nichtjes opgroeiden in Zuid-Afrika hadden ze weinig besef van hoe beroemd hun tante was. Pas later kregen ze in de smiezen hoeveel de zus van hun vader, graaf Charles Spencer, ze had betekend. ‘Toen ik klein was, begreep ik wel de enorme omvang van het verlies voor mijn vader en familie. Pas later begreep ik hoe significant het verlies was voor de rest van de wereld.’

Warme band

Eliza omschrijft Diana als ‘ongelooflijk warm, verzorgend en liefhebbend’. ‘Ze deed altijd moeite om een band te krijgen met ons als kinderen en had een talent voor het lezen van de harten van kinderen.’ Ze herinnert ook hoe open de prinses was wanneer het kwam op het praten over mentale problemen. ‘We waren nooit bang om te praten over onze eigen struggles.’

