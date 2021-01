Nicole Kidman voelde zich doodongelukkig na opnames ‘The Undoing’

De rol van Grace in de serie ‘The Undoing’ is Nicole Kidman niet in de koude kleren gaan zitten. In de podcast ‘WTF with Marc Maron’ vertelt de actrice hoe ze letterlijk ziek werd van de opnames.

In The Undoing wordt Grace’s man (Hugh Grant) verdacht van een moord op een moeder van de school waar hun zoon naartoe gaat. Wat volgt is de een na de andere bloedstollende aflevering die draait om de grote vraag: heeft hij het gedaan?

Uit de running

Dat ging gepaard met wrede en emotioneel zware scènes. Nicole vertelt dat ze die scènes maar nauwelijks kon loslaten. In de podcast vertelt ze dat ze ‘echt ziek’ werd van die opnames. ‘Opeens was ik heel angstig, voelde ik me ongemakkelijk en lag er een soort druk op wie ik eigenlijk was. Ik werd letterlijk ziek. Ik denk dat dat iets is wat veel acteurs gebeurt. Ik was een week uit de running omdat je immuunsysteem het verschil niet kent tussen acteren en de waarheid wanneer je dit doet. Dan ga ik naar huis en kan ik niet slapen. Het gaat niet goed met me als het zo angstaanjagend is.’

Tweede seizoen

Als je Nicole zo hoort, lijkt het er niet op dat een tweede seizoen onderweg is. Toch sluit tegenspeler Hugh Grant dat niet uit. ‘Ik denk dat er nog meer te vertellen valt over Grace, mijn zoon en Grace’s vader. Ik weet niet hoe zich dat ontwikkelt. Er is dan alleen geen whodunnit meer, dus je moet iets anders interessants vinden. Ik denk dat een vervolg best lastig is.’

Producer David E. Kelly houdt het vooralsnog vaag. ‘Ik heb ook ooit gezegd dat er geen tweede seizoen kwam van Big Little Lies, dus dat zeg ik nu niet. Ik heb m’n lesje geleerd.’

Laten we dan hopen dat de scènes voor Nicoles welzijn íets minder heftig worden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Red | Beeld: Getty Images