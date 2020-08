Dit is Nicole Poturalski, de nieuwe vriendin van Brad Pitt

Je zult maar de nieuwe vriendin van Brad Pitt zijn (en deze maand toevallig op de cover van het september issue van de Duitse Elle staan). Dan weet de hele wereld in één klap twee dingen: wie je bent én dat ‘Brennifer’ definitief niet meer bij elkaar komt. Nicole Poturalski, we kijken naar jou.

Nicole Poturalski is het 29-jarige topmodel waarmee Brad Pitt (56) afgelopen weekend intiem werd gespot op een luchthaven in Zuid-Frankrijk. Hij voorop, zij erachteraan, richting het privé-vliegtuig dat hen naar het wijndomein van Brad en Angelina Jolie zou brengen.

Smoorverliefd

Naast de foto’s op het vliegveld kwamen daar ook nog verklaringen van ooggetuigen bij. “Ze waren aan het zoenen en Brad was heel attent tegen haar. Hij was op een semi openbare plek, maar het leek hem niet uit te maken dat mensen hem zagen”, vertelde een Franse ooggetuige. “Ze is echt een schoonheid en overduidelijk veel jonger dan hij.”

Toch houdt de acteur zelf de lippen nog stijf op elkaar, een strategie die hij tijdens de uitreiking van de Golden Globes eerder dit jaar – waar hij in zijn eentje arriveerde – uitlegde. “Ik had mijn moeder willen meenemen, maar dat kon niet. Want over iedereen waar ik naast sta, zeggen ze dat ik er mee aan het daten ben. En dat zou erg ongemakkelijk zijn geweest.”

Bovendien is de scheiding van Brad Pitt en Angeline Jolie, die in 2016 uit elkaar gingen, nog steeds niet afgerond. En voor alle fans van Brennifer (Brad + Jennifer voor de leek) die hoopten op een verzoening was er natuurlijk hét moment begin dit jaar bij de uitreiking van de SAG Awards. Door de kortstondige, spetterende recontre die daar plaats vond – en vooral: waar mierzoete foto’s van werden gemaakt – hoopten romantici wereldwijd dat Brad en Jennifer hun oude romance nog een kans zouden geven. Kortom; het liefdesleven van mister Pitt houdt ons volop bezig.

Nicole Poturalski

Maar terug naar de tweede hoofdpersoon van dit verhaal: Nicole Poturalski. Wie is zij?

Nicole – binnen internationale kringen ‘Nico Mary’ – is afkomstig uit Bergkamen, vlak boven Dortmund in Duitsland. Ze heeft Poolse roots en tevens een talenknobbel: ze spreekt vijf talen. Op haar dertiende werd Nico Mary tijdens een trip naar Disneyland Parijs gescout door een talentscout. Het betekende de start van een carrière voor de fotocamera, want inmiddels staat ze onder contract bij verschillende bureaus in Berlijn, New York en Los Angeles. Zo schitterde ze eerder in Harper’s Bazaar en Grazia. En heel toevallig: ze siert deze maand de cover van het september issue van de Duitse Elle.

Op Instagram heeft ze zo’n 180.000 volgers, en deelt ze vooral werkgerelateerde updates en knappe selfies. Ook toont ze af en toe haar steun aan goede doelen (een shirt met ‘Protect Kids, Not Guns’) of roept ze op om petities te tekenen (bijvoorbeeld tégen wapengeweld of kindermisbruik).

Dus wie door haar feed heen scrollt, zou niet zeggen dat ze een zoontje genaamd Emil van zeven jaar heeft. De Britse Daily Mail denkt te weten wie de vader is: de 68-jarige Roland Mary, met wie Nicole acht jaar geleden in het huwelijksbootje is gestapt. Volgens de tabloid zouden Nicole en Roland nog altijd getrouwd zijn, al zou de gelofte geen rol meer spelen. “Ze zijn op papier nog samen, maar je kan hun relatie omschrijven als een ‘open huwelijk’. Roland is een erg filosofische man. Hij is meerdere keren getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij is niet geïnteresseerd in negativiteit of jaloezie.”

En ook interessant: niemand weet hoe lang Brad Pitt en Nicole Poturalski al met elkaar daten. De foto hieronder laat zien dat ze in november 2019 samen een concert van Kanye West bijwoonden.

Brad Pitt Was First Seen with German Model Nicole Poturalski Last November at Kanye West Show​ https://t.co/M8dmwP65E7 — People (@people) August 27, 2020

Voorlopig niet veel antwoorden, wel liefdesverdriet.