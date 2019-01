Oh nee! Gaat Nicolette Kluijver scheiden van haar man?

Met de cryptische Instagram-post lijkt Nicolette haar scheiding bekend te maken van chirurg Joost Staudt. Toch verdween het bericht alweer snel van haar account. AD Show bemachtigde een screenshot van het bewuste bericht (zie onderstaand). Tegen Grazia vertelde Kluijver al wel eens dat een scheiding geen optie was, ook al zou zij of Joost vreemdgaan. ‘Ook al gaat hij nu met twee secretaresses, of twee verpleegsters in de lift, dan moeten we daar gewoon uitkomen. We hebben drie kleine kinderen samen, dus in mijn hoofd is uit elkaar gaan echt geen optie,’ aldus Nicolette.

Het stel trouwde in 2012 en heeft samen drie jonge kinderen: dochter Isabella en de tweeling Ana-Sofia en Jesse Joost. Vooralsnog heeft zowel de presentatrice als haar management nog niet gereageerd.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD Show | Beeld: ANP