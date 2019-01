Nicolette Kluijver: ‘Ik ben niet vreemdgegaan’

Dat Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt een serieuze huwelijkscrisis doormaken, blijkt wel uit het feit dat de RTL-presentatrice sinds kort gescheiden van haar echtgenoot leeft. Exclusief in Story reageert Nicolette op haar huwelijkscrisis en de hardnekkige overspelgeruchten.

Toen Nicolette Kluijver (34) enkele weken geleden op haar Instagram-pagina in heldere bewoordingen duidelijk maakte dat zij en haar man Joost Staudt (44) in scheiding lagen, leek er geen verzoening meer mogelijk. ‘We zullen de beste vriendjes blijven,’ voegde Nicolette aan haar bericht toe, waarna ze afsloot met de afbeelding van een gebroken hart en de echtscheiding definitief leek. Tot ieders verbazing verwijderde Nicolette haar Instagram-bericht na enkele minuten alweer, maar dat kon niet wegnemen dat het leed toen al was geschied en haar huwelijksproblematiek na de relatieperikelen van Wendy van Dijk en haar man Erland Galjaard en de breuk van Connie Witteman en haar verloofde Eugène van Dun hét gesprek van de dag was in showbizzkringen.

Knokken

Nicolette’s manager bracht vervolgens een statement naar buiten. ‘De liefde is er nog steeds en ook de wil om te knokken voor het gezin. Nicolette en haar man vragen rust en ruimte voor henzelf en vooral voor hun kinderen. Hun geluk staat nu voorop.’ In showbizzland overheerst verbazing over hun huwelijkscrisis. Helemaal omdat Nicolette haar man nog niet zo lang geleden de hemel inprees vanwege zijn steun nadat er bij haar longkanker was geconstateerd. Ze liet weten dat zij zich mede dankzij de steun van Joost en hun drie kinderen door deze zware periode heen had gevochten. ‘Ik heb echt de dood in de ogen gekeken,’ vertelde Nicolette eerder in het tv-programma Van Der Vorst Ziet Sterren. ‘Ik had zoveel pijn, en klaplong na klaplong. De hel hield niet op.’ Gelukkig voor Nicolette kon de ziekte, na de verwijdering van een gedeelte van haar linkerlong, een halt toe worden geroepen.

Bron: Story.nl | Beeld: Edwin Smulders