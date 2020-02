Nicolette van Dam plaatst oude babyfoto van jarige dochter: ‘Wat gaat het snel’

Nicolette van Dam en Bas Smit vieren vandaag de verjaardag van dochtertje Lola. Een goed moment om even terug te blikken met een foto uit de oude doos, want ‘wat gaat het snel’, aldus Van Dam.

‘Herinner het me als de dag van gister dat ik haar voor het eerst in m’n armen hield’, schrijft Van Dam bij de foto. ‘Nu kan ik haar bijna niet meer optillen, hebben we lange gesprekken, leest ze me voor en helpt ze zelf al mee in de zaak.’ Wat gaat het snel, schrijft Van Dam. Lola mag vandaag alweer acht kaarsen uitblazen. ‘Maar wat geniet ik van elk moment!’, vervolgt ze. ‘Trots op onze mooie lieve bijzondere dochter.’

Bron: Instagram | Beeld: Instagram | Peter Smulders