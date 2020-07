Niek had deelname ‘de Bachelorette’ achteraf anders aangepakt

Nog maar twee dagen en dan weten we het ein-de-lijk: met welke man gaat Gaby naar huis óf kiest ze een van deze andere scenario’s? Niek is een van de kanshebbers in De Bachelorette, maar toch had hij zijn deelname achteraf wel wat anders aangepakt.

Aan In de Buurt laat de Brabander heel wat los over zijn avontuur in Zuid-Afrika. Maar echt verliefde gevoelens? Die had hij destijds nog niet. ‘Ze is heel leuk, maar verliefd is een groot woord. Toch moet ik toegeven: de setting in Zuid-Afrika was perfect, romantischer ga je het niet krijgen.’

Niek de Bachelorette

Niek geeft wel eerlijk toe dat hij nog nooit ook maar íets van De Bachelorette had gezien. Dat hij in het begin zich dan ook wat afwachtend opstelde, was volgens hem een foute inschatting. ‘Ik ging er vanuit dat ik Gaby veel zou zien en dat iedereen regelmatig dates had’, aldus de opvallende deelnemer. ‘Daarom maakte ik op de eerste groepsdate – op een bootje – vooral lol. Later ontdekte ik dat het vooral veel wachten en hopen op een date was. Als ik dat had geweten, had ik het anders aangepakt. Tijd om indruk op haar te maken was er amper: om de dag vond een rozenceremonie plaats.’

Eerste kus

We konden in de afgelopen aflevering zien dat Niek zijn momentje wél pakte en een kus deelde met Gaby. ‘Je groeit vanzelf naar elkaar toe, je wordt wat handtastelijker… dus toen heb ik mezelf in het diepe gegooid. Die kus was een fijne bevestiging.’ Hij denkt daarom dat je het er na een tijdje beter maar gewoon voor kunt gaan, ook om te weten of het goed zit. ‘Ik had mezelf voorgenomen haar tijdens dat momentje voor de rozenceremonie nog eens te kussen en dat ging perfect. Toen ik daarna ook nog die roos kreeg was ik zo opgelucht, die kus ging gewoon vanzelf.’

Fame

De mannen hebben heel wat bekendheid overgehouden aan de datingshow en Niek wordt op straat regelmatig herkend. Hij snapt nu dan ook waarom andere celebrities vaak een zonnebril op hebben. ‘Ik merk ook dat ik nu liever samen met iemand de stad in ga. Maar die herkenning is ook leuk, hoor. Mijn telefoon is echt ontploft. Op Facebook kijk ik niet eens meer en mijn Instagramaccount is booming. Ik probeer op iedereen te reageren, maar mijn schermtijd is soms al 12 uur per dag en dan heb ik ook nog een zaak te runnen.’ Drukke man dus, die Niek. Of hij ook wat tijd vrij moet maken voor Gaby in zijn leven, gaan we aanstaande woensdag meemaken.

