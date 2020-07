Niek uit ‘de Bachelorette’ weet het zeker: ‘Diep van binnen had ze liever mij gewild’

Het moet een flinke domper zijn geweest voor Niek toen niet hij, maar Joey met de Bachelorette naar huis ging. Hoewel Gaby uiteindelijk heel zeker leek van haar keuze, denkt de Brabander toch echt dat ze achteraf liever voor hem was gegaan.

Dat het niet bepaald liefde op het eerste gezicht was voor Gaby wat betreft Niek, was dan ook wel duidelijk. Toch groeide haar gevoel meer en meer voor de garagehouder.

Niek de Bachelorette

Niek dacht dan ook dat het wel goed zat en dat hij met de blondine zou eindigen. ‘Op onze 24-uurs date, toen de camera uit was, hebben we ook nog met elkaar kunnen praten. Toen merkte ik wel dat ik voorbij was aan Joey. Maar ik denk dat Gaby uiteindelijk gegaan is voor de veilige keuze’, vertelt hij aan Breda Vandaag.

Op safe

Hij vervolgt: ‘Gaby was al vaak op date geweest met Joey. Van mij wist ze nog iets minder af, omdat we minder tijd met elkaar door hebben gebracht. Daarnaast ben ik ook een stuk loslippiger en extraverter dan Joey. Ze heeft gewoon op safe gespeeld. Diep van binnen weet ik dat ze liever mij had gewild.’

Niet gesproken

Contact tussen de twee is er dan ook niet sinds ze elkaar voor het laatst gezien hebben tijdens de reünie-aflevering. ‘Verder heb ik haar niet gesproken. Dat vind ik wel jammer, hoor. Ik heb niet één berichtje van haar gehad.’ En met Joey is hij ook niet de beste vrienden, zo laat hij doorschemeren. ‘Joey heb ik nog wel gesproken, maar ook niet echt veel. Ik ben oké met hem, maar we zijn niet de beste vrienden.’

Bron: Love Reality | Beeld: RTL