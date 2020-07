Niek wilde weglopen tijdens reünie-aflevering ‘De Bachelorette’

De mega plottwist? Die zag ‘De Bachelorette’-finalist Niek dus niet aankomen. Sterker nog: hij irriteerde zich zo tijdens de reünie-aflevering dat hij eigenlijk weg wilde lopen.

Lees ook: Bachelorette-Joey grijpt alle kansen en zint op wraak: ‘Gaby heeft me voor de bus gegooid’

Dat zegt Niek in een interview met Privé TV. “Ik had eigenlijk verwacht dat ze zou zeggen: ‘Niek jij nog een kans!’ Dit was wel shocking. Ik denk dat niemand dit had verwacht.” Achteraf zegt hij, had hij weg moeten lopen. “Ze kwam binnen en mijn eerste gevoel was eigenlijk: oké, ik stap nu op, ik stap van die bank af en ik loop weg. Dat had ik eigenlijk moeten doen.”

Gaby

Niek haalt behoorlijk hard uit naar de actrice. Zo is hij boos dat ze na de opnames niets meer van zich liet horen. “Alsof we niet meer bestonden toen we in Nederland aankwamen. Dat is gewoon erg jammer.” Hij vraagt zich zelfs af: “Was het dan voor jou meer show dan dat je echt kwam om de liefde te vinden?”

Ophef

Het was weer lekker smullen tijdens de reünie-aflevering. Er ontstond behoorlijk wat ophef. Gaby vroeg ex-kandidaat Jordy erbij om hem te vragen of hij toch een keer met haar wilde daten. Ook beschuldigde Gaby de Limburgse Joey ervan contacten te hebben met andere vrouwen. Oeps…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief