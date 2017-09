Niels Gomperts over Expeditie Robinson: ‘Als ik een steen zag die op falafel leek, werd ik al gek’

Niels Gomperts (26) is een van de negentien deelnemers van het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson, dat donderdag van start gaat. Tijdens de persdag spraken we met de Penoza-acteur over de honger, de complotten en het niet kunnen poepen.

Hoe vond je de eerste aflevering?

Niels: ‘Heel cool. Al blijft het natuurlijk altijd gek en confronterend om naar jezelf te kijken. Als je een rol speelt, kan je je daarachter verbergen. Hoewel in Expeditie Robinson vaak de sterkste spelers snel naar huis worden gestuurd, besloot ik dat ik gewoon mezelf zou zijn en mijn kwaliteiten zou laten zien. Vandaar dat ik ook zo mijn best deed om een mooie hut te bouwen – wat overigens wel twee dagen duurde. Ik kan niet spelen alsof ik twee linkerhanden heb en wil liever als Robinsonwaardig persoon het eiland verlaten, dan dat ik mezelf als minder zou voordoen. Dat houd je ook niet vol.’

Wat vond je het zwaarste van de expeditie?

‘Het missen van mijn vriendin, en de honger. De honger vond ik wel het ergste. Als iemand het over een muffin had, was dat al reden om diegene uit te schelden. Als ik een steen zag die op een falafel leek, werd ik gek. Je wilt er niet over nadenken en tegelijkertijd ben je er alleen maar mee bezig. Je begint echt over eten te hallucineren.’

En wat was het allermooist?

‘Ik ging ’s nachts vaak uit bed, trok een kokosnoot uit de boom en ging dan in mijn eentje in de jungle zitten. Of ik zocht een rietje op het strand, en ging naakt in de jungle liggen zonnen. Dan voelde het net alsof ik in een soort resort was.’

Kon je goed omgaan met het niet hebben van een toilet?

‘Buiten plassen is voor een jongen natuurlijk super makkelijk. En ik hoefde zo weinig te poepen – ik verbrandde gewoon alles – dat dat ook geen probleem was. Dat vond ik overigens best gek. Na een week dacht ik: moet ik niet eens een keer? Ben ik niet verstopt aan het raken? Gaat het er ooit nog wel uitkomen?’

Hoeveel ben je afgevallen?

‘Ik weet eigenlijk niet hoeveel ik ben afgevallen, ik heb me niet gewogen. Volgens mij ben ik inmiddels wel zwaarder dan ik ooit geweest bent. Ik heb het idee dat mijn vetcellen een soort geheugen hebben en naderhand precies wisten waar ze naar toe moesten. Zodra ik weer ging eten, zat het er namelijk zo weer aan.’

Hoe zit het met de welbekende verbondjes en complotten, heb je daar aan meegedaan?

‘Nee. Ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Ik ben juist iemand die zegt wat ie denkt, en dat kan niet op het eiland. Als je iemand vervelend vindt, is het niet handig om tegen diegene te zeggen dat je hem of haar gaat wegstemmen. Daarnaast ben ik best wel goedgelovig. Wanneer iemand zei dat ie het ene ging doen en dat gebeurde vervolgens niet, had ik het gevoel dat ik in een soort slangenkuil zat waar iedereen elkaar probeerde te wurgen. Je kan niemand écht vertrouwen. Daarom heb ik vanaf het begin tegen mezelf gezegd dat ik er niet aan mee ging doen. Geen plotjes maken, me er niet in mengen, maar gewoon mijn eigen spel spelen. Liever dat, dan dat ik thuiskom en iedereen denkt dat ik een gemene slang ben.’

Dit jaar deden er ook onbekende Nederlanders mee aan Expeditie Robinson.

‘Dat hele idee van bekende en onbekende Nederlanders slaat natuurlijk nergens op. Voor sommige judoka’s deed er juist een hele beroemde judoka mee, en onder de militairen net zo (deelnemer Carlos is judoka en Herold oud-militair, red.). Ik vind het vooral belangrijk dat er mensen meedoen die ik het gun. Iemand die van survivallen houdt en een winnaarsmentaliteit heeft. Iemand die het recht heeft om op het eiland te komen.’

De bekende Nederlanders kende je misschien al, of je had er misschien een beeld bij.

‘Er waren zoveel BN’ers die ik niet kende, dat dat voor mij niet het geval was. Ik vroeg me de eerste dagen steeds af: ben jij de onbekende Nederlander? Of ben jij het?’

Heb je een tip voor anderen die naar een onbewoond eiland gaan?

‘Als je zelf voor eten en drinken moet zorgen, neem dan een waterfilter mee. Dan kan je het water omzetten in drinkwater. Neem sowieso gewoon eten en drinken mee, en een zakmesje. En misschien een frisbee.’

Heb je je erg verveeld op het eiland?

‘Ik heb me wel verveeld, ja. Maar het was meer verveling uit energiebesparing dan dat ik niet wist wat ik moest doen. Ik had juist honderden ideeën: hoe ik een vissenfuik kon maken, een boomhut met drie verdiepingen of een snijplank. Aan ideeën ontbrak het me dus niet, maar ik besefte me dat als ik er nog een week zou zitten en allerlei proeven en spellen moest doen, ik mijn energie hard nodig zou hebben. Dan ga je niet meer de zee in om vissen te vangen terwijl je wondjes op je handen heb, die laat je dan lekker drogen. Dan honger ik nog maar iets meer uit.’

Expeditie Robinson is vanaf donderdag 7 september wekelijks te zien bij RTL 5.

