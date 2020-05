Niemand gemerkt: deze verleider werd eerder naar huis gestuurd tijdens ‘Temptation’

Nu zijn we een verleider wel vaker kwijt tijdens ‘Temptation Island’ – zo werd er zelfs een hele vermist-poster gemaakt voor Manouh –, maar ook dit seizoen werd iemand onopgemerkt naar huis gestuurd. Ja, in de villa van de vrouwen moesten ze het doen met een casanova minder.

Lees ook:

Temptation Island’s Romee: ‘Zach blijft het zoenen ontkennen’

Wie o wie, zul je nu waarschijnlijk denken. Het kan goed dat het bij het horen van zijn naam niet meteen een belletje gaat rinkelen. De verleider kwam namelijk pas later in het spel én hij mocht dus al vrij snel zijn koffers weer pakken.

Verleider naar huis

We hebben het over niemand minder dan Nick Roelofs. Tegelijkertijd met verleidster Angelique maakte hij zijn entree, maar het was dus al snel gedaan met de pret. De geruchten gaan zelfs dat hij slechts één aflevering te zien zou zijn geweest. Kijkers hebben hem in ieder geval niet echt gemist, aangezien dit nu pas aan het licht komt.

Macho

Romee onthult over zijn vertrek: ‘Hij kwam natuurlijk al een beetje binnen met een macho-attitude en ik denk als jij in een groep komt die al lang samen is, je niet zo binnen moet komen. Dat gaat sowieso niet goed vallen.’ Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Maar waarschijnlijk liep het allemaal níet zo lekker tussen Nick en de andere verleiders.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: LoveReality | Beeld: RTL