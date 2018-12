Nienke Plas over de relatie met haar vriend én manager: ‘We zijn koning en koningin Kibbel’

Resley heeft altijd in de carrière van Nienke geloofd. ‘Toen ik hem ontmoette op mijn twintigste en hij mij hoorde zingen, vroeg hij waarom ik niets met mijn talent deed. Waarom ik niet naar de theaterschool ging. Dus toen hij mijn eerste filmpje zag, zei hij meteen: ‘Nien, dit is het voor jou. Je hebt zo’n angst om te performen, omdat je bang bent om te falen, maar dit kun je doen.’ Hij zei heel kordaat dat ik direct moest leren editen en de video’s moest opnemen en dat hij al het andere zou regelen.’

Nienke beschouwt zichzelf als een ‘makkelijke’ vriendin. ‘Res heeft de eerste twee jaar een jaloerse periode gehad. Hij belde me de hele tijd, wilde me in een gouden kooi stoppen. Nu zijn we heel relaxed met elkaar. Maar om mee te wonen ben ik ontiegelijk chaotisch. Resley wordt helemaal gek als ik weer eens scheldend op zoek ben naar spullen. Vaak ben ik druk in mijn hoofd, daar baal ik van. Ik heb te veel ideeën en te veel spanning en kan niet goed plannen. Moeilijk voor hem omdat hij zo gestructureerd is. We leren na tien jaar nog steeds van elkaar.’

Koudwatervrees

Er was er een periode dat het minder goed ging tussen het stel, omdat Resley last had van koudwatervrees. Tijdens haar zwangerschap, welteverstaan. ‘Dat was heel zwaar. We waren zeven jaar samen en alles ging supergoed, maar toch kreeg hij enorme stress toen ik zwanger was. Ik schaamde me de tering voor de situatie. Het perfecte stel dat in één keer een dikke deuk in hun relatie had. Resley ontdekte het festivalleven. Ik zei: ‘Ga lekker feesten en kom thuis als je niet meer kunt. Er is één grens: steek nergens je tong en je piemel in.’ Een zomer lang, van de vierde tot de zevende maand van mijn zwangerschap, is hij op stap geweest. Uiteindelijk kwam hij tot het inzicht dat hij voor ons gezin wilde gaan. Net op tijd, want ik beviel vier weken te vroeg van Frenkie. Anders was hij misschien niet eens bij de bevalling geweest.’