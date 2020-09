Niet is wat het lijkt: verraadt Jeroen hier zijn vertrek uit ‘WIDM’?

De deelnemers staan onder zware druk als het gaat om de uitkomst van WIDM. Geen woord mag vroegtijdig uitgelekt worden. Daarom lijkt het ons ook sterk dat Jeroen Kijk in de Vegte (46) hier iets verklapt over zijn exit, máár: niets is wat het lijkt.

Jeroen zou zich namelijk behoorlijk versproken hebben op zijn NPO Radio 2, zo schrijft RTL Boulevard. De dj wilde namelijk nog niks kwijt over zijn deelname aan het programma. ‘Daar doe ik nu nog helemaal geen uitspraken over, ik wacht even tot ik er uitgevlogen ben…’, aldus Kijk in de Vegte.

Jeroen WIDM

Dat is natuurlijk geen handige uitspraak, want het zou betekenen dat Jeroen in ieder geval níet de Mol is of het niet tot de finale weet te schoppen. Zijn collega Jan-Willem Roodbeen, die ook meedeed, probeert nog te redden wat er te redden valt en helpt Jeroen herinneren dat het natuurlijk ook nog anders kan lopen. ‘Of als ik natuurlijk de Mol of de winnaar ben’, vult de bekende stem daarom maar snel aan. Ja, ja, Jeroen, we houden je in de gaten.

Hints WIDM

Er wijzen momenteel ook niet echt hints naar Jeroen als mogelijke saboteur in WIDM. Wie er dan wel verdacht zijn? Dat lees je hier. Tijd om weer volledig in die tunnelvisie te duiken!

Bron: Superguide | Beeld: Avrotros