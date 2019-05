Niks is lekkerder dan een avondje bankhangen en Netflixen, toch? Helaas gaat er binnenkomt het een en ander veranderen waardoor niet alle series meer te zien zijn. Reden tot paniek? Misschien wel. Maar er is ook goed nieuws.

Netflix werkt sinds 2011 samen met CW. Dat is een Amerikaanse televisienetwerk. De deal tussen de twee zorgt ervoor dat onze favoriete series razendsnel te zien zijn nadat ze in Amerika zijn uitgezonden. Titels zoals Riverdale, Dynasty, Jane the Virgin, Crazy Ex-Girlfriend en The 100 zijn van CW. De nieuwe afleveringen van deze series verschenen supersnel op Netflix (we like that!), ook in Nederland. Het slechte nieuws is dat de deal tussen de twee afloopt deze zomer en het contract niet wordt verlengd. Dit heeft consequenties voor het aanbod.

Aanbod

Het einde van het contract heeft vooral invloed op nieuwe series. Denk aan de nieuwe serie Katy Kenee, een spin-off van Riverdale met Lucy Hale. Netflix gaat vanaf de zomer per titel overwegen of ze een serie de moeite waard vinden. Als dat zo is, dan mogen ze – net als andere streamingsdiensten zoals Amazon en Disney – bieden op een titel. Helaas is er dus een grote onzekerheid over de nieuwe titels die op Netflix verschijnen.

Goed nieuws

Maar, we hebben ook goed niews! De afspraken die gemaakt zijn over al bestaande series worden niet stopgezet. Series die al bezig zijn, zullen op Netflix blijven verschijnen zolang de serie loopt. Gelukkig maar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Flair.nl | Beeld: iStock