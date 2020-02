Niet oké: Influencers posten massaal #coronavirus foto’s

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kondigde deze week een wereldwijde noodsituatie aan in verband met het coronavirus. Ondanks de verontrustende cijfers, zijn er een aantal Instagramgebruikers die proberen een graantje mee te pikken van het virus.

Chinese autoriteiten bevestigden vrijdag dat de mysterieuze en dodelijke ziekteverwekker, 9800 mensen heeft besmet. Bij 213 mensen heeft het zelfs het leven gekost. De World Health Organization noemt de uitbraak ‘ongekend’ en verklaarde een wereldwijde volksgezondheidscrisis.

#coronavirus

De ene zijn dood is de andere zijn brood, dachten influencers bij het horen over het dodelijke virus. Inmiddels verschenen al meer dan 200.000 posts met de hashtag coronavirus op Instagram. Influencers posten massaal foto’s om meer volgers te scoren op Instagram, wat niet op veel lof kan rekenen bij hun volgers.

‘Wij zijn niet bang’

Modellen die poseren met gezichtsmaskers, vulgaire gebaren, ze lijken het normaal te vinden. Donderdag deelde de Amerikaanse youtuber Logan Paul een foto van zichzelf, omringd door een modellen die gasmaskers droegen met het bijschrift: ‘F**k het coronavirus.’ Een aantal van zijn volgers bestempelde de post als ‘ongevoelig’. Iemand anders reageerde met: ‘Ik denk niet dat dit zo grappig is, er zijn mensen aan het sterven.’ En helaas is Paul niet de enige die de hashtag ongepast gebruikt. Vrijdag deelde een Duitse influencer een vakantiekiekje vanuit Phuket. Hij schreef erbij: ‘We zijn niet bang voor het virus. We genieten nog altijd van onze vakantie en hopen dat er snel een einde komt aan deze ellende!’

Bron: HLN.be | Beeld: iStock