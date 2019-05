Niet om aan te zien: de 5 allerslechtste films van Netflix

Iedereen heeft Netflix en daarom heeft Netflix ook iedereens geld. Die enorme schatkist gebruikt de streamingdienst om iedere week weer allerlei nieuwe films en series beschikbaar te stellen. Sommige daarvan verdienen inmiddels Oscars, maar dat is niet over allemaal te zeggen… Deze 5 Netflix Original-films zijn niet om aan te zien.

1. Ibiza

Ibiza schrapt bijna in z’n eentje het woord Original uit Netflix Originals. Het is een film waarin drie uitgebluste vrouwen hun heil zoeken in Barcelona. Hoofdrolspeelster Harper (Gillian Jacobs) ontmoet daar een zwoele dj die helaas de volgende dag naar Ibiza reist om op te treden. Gaat Harper de liefde achterna en slaat ze haar Barcelona werkmeeting over om mee te gaan? JA NATUURLIJK DOET ZE DAT WANT HET STAAT IN DE TITEL! Plus we hebben deze film al 100 keer gezien en 100 keer was hij stukken beter. Het hoogtepunt aan de film is dat iemand van het bed valt. In een andere scène schijt een vogel in het gezicht van iemand. Dat is eigenlijk de beste beschrijving van Ibiza.

2. True Memoirs of an International Spy

Kevin James’ humor is, ehm, niet voor iedereen. Z’n platte grappen vallen nog eens extra slecht als hij iets ongeloofwaardigs speelt, zoals een schrijver. Of een huurmoordenaar. Of een schrijver die door z’n spionageromans wordt gezien als een echte huurmoordenaar en daarom naar Venezuela wordt gebracht om de president te killen. Dat is precies het plot van True Memoirs of an International Spy. We geloven zelf niet dat we dit echt zeggen maar… we missen Paul Blart!

3. The Jurassic Games

Heb je weleens een namaak-merktas gekocht die er ongeveer hetzelfde uitzien maar dan van veel slechtere kwaliteit? Dat bestaat ook voor films. The Jurassic Games is namelijk een soort kruising tussen Jurassic Park en The Hunger Games. Maar dan slecht.

The Jurassic Games is dubbel de film voor een tiende van het budget. Het gooit tien ter dood veroordeelde misdadigers in een virtual reality simulator vol dino’s en sabeltandtijgers. Daarin moeten ze overleven omdat… eh, blijkbaar kunnen ze doodgaan in deze computergame. Wel een handig excuus om de crappy 3D-dinosaurussen te verklaren.

4. Father of the Year

Net als Kevin James heeft David Spade een gevoel voor… uhm, humor die je moet kunnen waarderen. Meestal lukt het ons na drie keer ons hoofd tegen een betonnen muur rammen. Bij Father of the Year moesten we het zelfs vijf keer doen. Ben en Larry zijn net afgestudeerd en discussiëren over wiens vader het zieligst is. De een rot weg in een trailerpark (David Spade) en de ander is een deurmat in een pastelkleurige blouse (Nat Faxon). Daaruit ontstaat een weddenschap om de vaders aan het vechten te krijgen en bizar genoeg heeft David Spade daar wel oren naar. Check de trailer en besef dat de beste grappen hier al inzitten…

5. The Ridiculous 6

The Ridiculous 6 herinnerde ons eraan dat we allemaal doodgaan en dat onze geliefden ook doodgaan, en dat alles wat we doen in onze korte levens betekenisloos is door de alles verwoestende slijpsteen van de tijd. Dus ja, wij vonden deze Adam Sandler-film niet zo goed. Maar wist je dat dit wel de meest bekeken Netflix-film van 2016 was?

Heb je tóch (per ongeluk) je tijd aan een van deze films verspild? Ach, denk dan maar zo: soms moet je een slechte film kijken om te waarderen hoe goed andere films zijn…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.