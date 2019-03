Oeps: Douwe Bob krijgt boete vanwege het bedreigen van beveiligers

Douwe Bob heeft een boete opgelegd gekregen van € 1.500 (!). De zanger schoot op 2 november compleet uit zijn slof tegen twee beveiligers toen hij dronken zijn onwel geworden vriendin naar het ziekenhuis bracht.

Naar eigen zeggen was de zanger in allerijl naar het ziekenhuis gereden omdat zijn vriendin onwel was geworden en hij daarom in paniek was. Eenmaal in het ziekenhuis kreeg hij ruzie met twee beveiligers, die Douwe Bob zowel uitschold als bedreigde. Uiteindelijk werd hij naar buiten gewerkt en hield de gealarmeerde politie hem aan. Een dag na het incident meldde Douwe Bob zich met een bos bloemen en excuses bij het ziekenhuis.

Rijverbod

‘Buitengewoon vervelende feiten’, vond de officier van justitie, die een werkstraf van veertig uur en een rijverbod van vier maanden eiste. De aanklager toonde begrip voor de paniektoestand waarin de zanger verkeerde, maar vond dat hij niet in het voertuig had moeten stappen. In december kreeg Douwe Bob ook al een rijverbod van drie maanden wegens rijden onder invloed.

Geen werkstraf

Volgens advocaat Juriaan de Vries heeft de paniek het gedrag van zijn cliënt bepaald, ingegeven door de fysieke toestand van zijn vriendin. ‘Hij beseft dat hij beter een taxi of ambulance had kunnen bellen, maar zag op dat moment geen andere uitweg.’ De raadsman pleitte ervoor de straf te beperken tot een boete.

Spijt

Ook de rechter noemde de feiten ‘vervelend’. Zij zag geen aanleiding een werkstraf op te leggen, onder meer omdat Douwe Bob oprecht spijt heeft betuigd. De woordvoerder van de zanger verwijst naar een reactie die Douwe Bob donderdag aan het eind van de ochtend op zijn Facebookaccount heeft geplaatst.

Vriendin

Omdat zijn vriendin onwel werd, snelde Douwe Bob dus naar het ziekenhuis in Amsterdam. Maar wie is zijn partner eigenlijk op dit moment? In december leek het er al op dat hij samen was met ene Anouk, gezien de twee samen genoten van een zonovergoten vakantie. Toen werd een relatie niet bevestigd, maar bij de Edisons in februari wél. Daar bedankte de zanger zijn vriendin namelijk in zijn speech. Hij noemde geen namen, maar diezelfde avond werd hij wel heel verliefd op de gevoelige plaat vastgelegd met – jawel – Anouk. En zo ziet de dame in kwestie eruit:

Douwe Bob met zijn partner Anouk bij de uitreiking van de Edison Muziekprijzen in Amsterdam.

