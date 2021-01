Niet zo (prince) ‘charming’: Sezer haalt hard uit naar Alistair

De gemoederen in de villa zelf liepen al hoog op, maar ook bij thuiskomst blijkt het niet rozengeur en maneschijn tussen de mannen van Prince Charming. Sezer Turan moest afgelopen uitzending zijn koffers pakken, net zoals Alistair. En dat was precíes wat Sezer niet wilde. Hij deelt dan ook een flinke sneer uit naar zijn medekandidaat.

Sezer haalt uit naar Alastair

Dat Sezer en Alastair niet bepaald de beste vrienden zouden worden tijdens hun verblijf in de villa, werd tijdens een van de eerste afleveringen van Prince Charming al duidelijk. Het boterde absoluut niet tussen de twee en Sezer kon het dan ook niet hebben dat hij tegelijk met Alastair zijn spullen moest pakken. De twee zijn dan ook niet samen in het vliegtuig naar Nederland gestapt, zo onthult de kandidaat via zijn Instagram Stories. Sterker nog, hij besloot zelfs langer in Italië te blijven.

‘Walgelijk persoon’

Nadat hij naar huis werd gestuurd na zijn Prince Charming-avontuur, bleef Sezer nog tien dagen in Italië. ‘Denk je nou echt dat ik met zo’n walgelijk persoon mijn tijd ga spenderen?’, doelt hij in de Q&A op Alastair. ‘Zulke type mensen kun je beter in de afvalbak gooien. Bye.’

Irritantste deelnemer

Ook legt Sezer uit waarom hij en Alastair elkaar niet lagen. ‘Hij was voor mij de irritantste deelnemer, omdat hij geen respect en manieren heeft’, legt de vertrokken deelnemer uit. Daaraan voegt hij toe dat Alastair ‘judgemental’ is. ‘Dat zijn karaktereigenschappen waar ik niet mee wil connecten.’

Move on

Waar Sezer keihard uithaalt naar Alastair, lijkt hij minder problemen te hebben met zijn medekandidaat. ‘Ik zie het niet als een akkefietje. Ik heb ook weleens met mijn vrienden een woordenwisseling, maar we move on’, zegt hij in een video op het Instagramaccount van Prince Charming-kandidaat Dignum. ‘We gaan niet er niet maandenlang meer over praten.’

Prince Charming

In Prince Charming is te zien hoe een groep vrijgezelle mannen naar Sicilië trekt om het hart te veroveren van de knappe Marvin. De singles reizen in eerste instantie af naar het Italiaanse eiland om hem te leren kennen, maar het is nog maar de vraag of ze niet voor elkaar vallen. ‘Bij De Bachelorette had je natuurlijk allemaal heteromannen, daar ontstaat hooguit een bromance’, zei de ‘prins’ er onlangs over. ‘Dat is met tien homoseksuele mannen natuurlijk wel anders. Ze kunnen ook op elkaar vallen. Tijdens de opnames werden de jongens onderling ook hechter.’

Door: Flaironline | Beeld: Still