Nieuw bingemateriaal: deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Een nieuwe week betekent nieuw Netflixmateriaal. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Series

The Sinner

Na een zéér succesvol eerste seizoen, kunnen we ein-de-lijk genieten van het vervolg. Detective Ambrose – die zelf ook genoeg problemen in zijn leven heeft – stort zich op een nieuwe, schijnbaar kant-en-klare zaak. Toch schuilt er meer achter het verhaal van een 11-jarig kind dat zijn ouders heeft vermoord.

Westside

Netflix komt met een eigen realityshow over negen aanstormende talenten. De muzikanten delen de spotlight om een Hollywood-carrière te bewerkstelligen. Alle zeer persoonlijke ups en downs, dramatische momenten en muzikale hoogstandjes passeren de revue.

Medal of Honor

Deze docuserie volgt ontvangers van de hoogste waardering binnen het Amerikaanse leger: de Medal of Honor. De veteranen en hun naasten vertellen over hun oorlogsverhalen, terwijl ijzingwekkende oorlogssituaties worden gerecreëerd.

Super Drags

In het eerste seizoen van deze animatieserie voor volwassenen, volg je drie homoseksuele collega’s die een dubbelleven als dragqueen en superheld leiden.

En verder…

Seizoen 2 van Big Dreams, Small Spaces, waarin Monty Don beginnende tuiniers helpt om de tuin van hun dromen aan te leggen.

Seizoen 3 van Mary Portas: Secret Shopper, waarin Mary een slechte kledingwinkel weer op de rails helpt.

Seizoen 1 + 2 van Eigen Kweek over de aardappeltelende familie Welvaert.

Seizoen 1 van To Build or Not to Build, waarin Simon O’Brien zelfstandigen helpt een droomhuis te bouwen.

Seizoen 2 van Consumed, waarin Jill Pollack hoarders helpt hun huis en leven op orde te krijgen.

Films

Outlaw King

In de nieuwe Netflix-film Outlaw King, speelt Chris Pine de Schotse held Robert The Bruce (inclusief veelbesproken naaktscène). Hij leidt de opstand tegen Engelse Koning Edward I en dat zorgt voor een hoop episch zwaardgekletter.

Ghost in the Shell

Deze film speelt zich af in 2029. Scarlett Johansson speelt de hybride cyborg Major, die de leiding heeft over Section 9, een elite-eenheid die de gevaarlijkste criminelen en extremisten moet uitschakelen.

Resident Evil: The Final Chapter

In het laatste hoofdstuk (tenzij er nog een serie aankomt!) van de Resident Evil-franchise, is de mensheid nagenoeg uitgeroeid. Slechts een klein groepje overlevenden moet zich staan zien te houden terwijl de Umbrella Corporation een aanval om ze uit te roeien voorbereidt. Als Alice de mensheid wil redden, moet ze hulp accepteren van oude vrienden en een onverwachte bondgenoot.

Bullet Head

Drie criminelen slaan de handen ineen om in te breken in een opslagplaats en een grote buit binnen te halen. Wanneer de operatie in volle gang is, blijkt dat ze opgesloten zitten in het gebouw. Bovendien loopt er een agressieve hond genaamd DeNiro rond.

Ali G Indahouse

Rapper Ali G (één van de alterego’s van Sacha Baron Cohen) komt in actie tegen de sloop van zijn geliefde John Nike Leisure Centre en wordt zo verkozen tot parlementslid.

En verder…

De remake van Psycho uit 1998.

Comedyfilm The Latebloomer over de seksloze Charlie, die na het verwijderen van een tumor in een versnelde pubertijd belandt.

Muziekfilm We Are Your Friends over de 23-jarige Cole wiens liefdesleven zijn carrière in de weg staat.

Sci-fi-film Waterworld over een wereld die enkel nog uit water bestaat.

Nitro Circus: The Movie, waarin Travis Pastrana met zijn vrienden de meest bizarre stunts uitvoert.

Kerstfilm 48 Christmas Wishes, over het verdwijnen van alle kerstbrieven.

Meer kijktips? Check superguide.nl.