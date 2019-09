Nieuw boek vol juicy details: ‘Broer Harvey Weinstein waarschuwde jaren geleden al voor publiekelijk schandaal’

Het was wachten op het eerste boek – en verfilming – over het grootste schandaal van Hollywood en morgen is het zover: dan komt het boek She Said: Breaking the Sexual Harrassment Story That Helped Ignite a Movement over Harvey Weinstein uit. Met daarin saillante details: Harvey’s broer Bob zou hem twee jaar voordat het schandaal uitkwam, gesmeekt hebben om hulp te zoeken voor zijn gedrag.

Het boek is geschreven door twee journalisten van The New York Times en gaat over het vermeende seksuele misbruik dat Harvey Weinstein heeft gepleegd. Er wordt ingegaan op de verschillende aanklachten die de eens zo gevierde Holllywoodproducent aan zijn broek heeft hangen. Een van de meest opvallende onthullingen is dat Weinstein’s broer Bob hem 2 jaar voordat het schandaal uitkwam gesmeekt zou hebben om hulp te zoeken voor zijn gedrag, zo meldt Variety.

Jodi Kator en Megan Twohey hebben het boek geschreven en onthullen een waarschuwingsbriefje van Bob Weinstein: ‘Je hebt de familie en je bedrijf tot schande gebracht. Je hebt je wangedrag altijd geprobeerd goed te praten. Als je denkt dat er niets mis is met je gedrag, dan kun je het ook wel aan je vrouw en verdere familie vertellen.’ Bob zette samen met Harvey het productiebedrijf Miramax op. Hij wilde dat zijn broer een medische behandeling zou ondergaan en zijn problemen ging aanpakken.

Ook een voormalig hooggeplaatste medewerker van de Weinstein Company, Irwin Reiter, komt aan het woord. Reiter gaf de journalisten een interne memo waarin een collega uitgebreid beschreef hoe Weinstein junior medewerksters en actrices lastig viel. Weinstein’s vroegere assistent Rowena Chiu vertelt hoe zij een financiële vergoeding kreeg om haar mond te houden over de keer dat haar baas haar aanrandde in een hotelkamer. Chiu zegt na het incident in een depressie te zijn beland en deed meerdere zelfmoordpogingen.

Bekijk hieronder een interview met de schrijfsters van het boek. Hun grootste vraag tijdens het schrijven was: hoe heeft hij zo lang hier mee kunnen wegkomen?

Nu nog wachten op de verfilming.

