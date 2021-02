Yay! Een nieuw seizoen van Outlander: dít is er nieuw op Netflix deze week

De lockdown doorkomen is een stuk makkelijker met een paar goede films en series. Gelukkig hoef je niet lang te zoeken. Naast dat we nu eindelijk weer kunnen genieten van het mooie Schotland in het nieuwe seizoen van Outlander, zijn er nog een heleboel andere nieuwe films en series aan Netflix toegevoegd.

Series

Behind her Eyes (6 afleveringen)

Alleenstaande moeder Louise wordt versierd door haar baas David, maar hij blijkt al getrouwd. Om het allemaal nog lastiger te maken, worden Louise en Davids vrouw Adele vriendinnen, maar er lijkt iets vreemds aan de hand te zijn met het stel. Behind her Eyes is een spannende thrillerserie, inclusief bizarre twists en plotwendingen.

The Crew (seizoen 1)

Kevin James (The King of Queens) is teamleider van een kwakkelend NASCAR-raceteam. Als het team een nieuwe directeur krijgt en er technische snufjes geïntroduceerd worden, moeten de oude rotten flink wennen aan de nieuwe situatie.

New Amsterdam (seizoen 2)

Dokter Max Goodwin wordt aan het hoofd gesteld van het kwakkelende New Amsterdam-ziekenhuis. Terwijl hij zelf kanker blijkt te hebben, en zijn huwelijk op springen staat probeert hij alle patiënten goed te helpen én het ziekenhuis te reorganiseren. Het populaire ziekenhuisdrama is verlengd met drie seizoenen.

Outlander (seizoen 5)

Jamie en Claire proberen een rustig leven op te bouwen in Fraser’s Ridge, maar de Amerikaanse Revolutie zet hun leven weer op zijn kop. De gouverneur draagt Jamie op om zijn vriend Murtagh te vermoorden, waardoor hij en Claire in gevaar komen.

Tribes of Europa (6 afleveringen)

Aan het eind van de 21ste eeuw is het in Europa één grote bende. Alle moderne technologie is ermee opgehouden en alle landen zijn uit elkaar gevallen. De inwoners van Europa organiseren zich in stammen en proberen het hoofd boven water te houden. Als drie vrienden een mysterieuze geavanceerde kubus vinden, trekken ze de aandacht van een sadistische stam. Tribes of Europa lijkt een Duitse combinatie van The 100 en Mad Max.

Films

American Pie (1999)

Een club tieners spreekt af dat ze vóór hun afstudeerfeest hun maagdelijkheid zullen verliezen. Het levert een comedy op vol poep- en pieshumor en gênante tienertaferelen. American Pie leverde een reeks aan sequels op, maar de eerste is nog steeds de beste.

Animals on the Loose (2021)

Survivalexpert Bear Grylls patrouilleert in een natuurgebied in Zuid-Afrika, als er opeens een stel wilde dieren ontsnapt. Het avontuur leidt Grylls langs allerlei gevaarlijke dieren en obstakels: en jíj bepaalt hoe de hoofdrolspeler het aanpakt. Hoewel Grylls in levensgevaarlijke situaties verzeild raakt is Animals on the Loose voornamelijk bedoeld voor kinderen. De interactieve film is spannend, maar als je een keer de verkeerde keuze maakt wordt onze held op het nippertje gered.

Annie (2014)

Musical-fans waren verdeeld over deze nieuwe versie van de beroemde musical Annie. Het verhaal is wat gemoderniseerd, en de cast bestaat uit sterren als Jamie Foxx, Rose Byrne en Cameron Diaz. Veel van de originele liedjes komen niet terug in de film en er was ook veel kritiek op het overdreven gebruik van autotune. Als je geen Annie-purist bent hoeft dat natuurlijk niet uit te maken.

Bean: The Movie (1997)

Rowan Atkinsons bekende typetje Mr. Bean werkt in een museum, maar zijn collega’s hebben een hekel aan hem. Als een duur schilderij vervoerd moet worden sturen ze Bean mee, waardoor zijn eeuwige pech en lompheid op een internationale tournee gaan. De kunstwereld zal nooit meer hetzelfde zijn.

Dead in Tombstone (2013)

Cultacteur Danny Trejo speelt een outlaw, die wordt verraden door zijn eigen bandietenbende. Kokend van woede overtuigt hij de duivel (Mickey Rourke) hem terug te sturen om wraak te nemen. De Nederlandse regisseur Roel Reiné (Michiel de Ruyter) regisseerde deze western.

The Debt (2010)

Drie Israëlische spionnen staan bekend als legendarische helden, omdat ze een oud-nazikopstuk uit de weg hebben geruimd. The Debt wisselt regelmatig tussen heden en verleden, om te laten zien wat er écht gebeurde tijdens de geheime missie. The Debt is een thriller met een topcast: we zien o.a. Helen Mirren, Jessica Chastain, Ciáran Hinds en Sam Worthington.

Jurassic Park/World (1993/2015)

Het bioscoopfenomeen van de jaren ‘90 keert terug op Netflix. In Jurassic Park weet een wetenschapper dinosaurussen tot leven te wekken en neemt hij de enige logische stap die overblijft: hij stopt ze in een pretpark. Wat kan er nou helemaal misgaan? Netflix voegt ook meteen het vervolg Jurassic World toe, waarin het dinopretpark drastische stappen zet om de bezoekcijfers op te krikken.

The Pianist (2002)

Adrien Brody speelt de Joods/Poolse muzikant Władysław Szpilman, die zich in het ghetto van Warschau verschuilt voor de nazi’s. Tijdens de Duitse bezetting ziet hij de ene verschrikking na de andere, maar zijn pianokunsten wekken óók de interesse van de Duitse officier Wilm Hosenfeld, die hem probeert te redden.

Robin Hood (2010)

De legende van Robin Hood en zijn merry men wordt grimmig neergezet in deze actiefilm met Russell Crowe. De gevechten zijn spectaculair en bloederig, maar verder is de film serieus en grijs.

Red Dragon (2002)

De thriller The Silence of the Lambs is eigenlijk een sequel op Manhunter uit 1986. Omdat bijna niemand deze flop had gezien, leek het een goed idee om de film opnieuw te maken, met een glansrol voor de beroemde psychopaat Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). Red Dragon is niet zo goed als Silence, maar nog steeds een behoorlijk spannende thriller.

Scarface (1983)

De Cubaanse immigrant Tony Montana (Al Pacino) is vastbesloten om de American Dream te leven. In deze misdaadklassieker zien we hem opklimmen tot druglord, en maken we zijn onvermijdelijke val mee.

Bron: Superguide | Beeld: Getty Images