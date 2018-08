Nieuw Netflixmateriaal: deze films en series kun je nu streamen

Een nieuwe week = nieuw Netflix-materiaal. Deze films en series kun je nú streamen.

Series

Fan van Twilight, Riverdale, 13 Reasons Why, The OA en The 100? Dan raadt Netflix je haar nieuwste pareltje The Innocents aan, dat een liefdesbaby van de vijf genoemde series zou zijn. The Innocents volgt de tieners June en Harry die van huis weggelopen zijn om bij elkaar te kunnen zijn. De kalverliefde lijkt echter al snel het middelpunt van gevaarlijke en mysterieuze krachten te zijn.

Ook nieuw van Netflix is de horrorserie Ghoul, waarin een verhoor van een militaire gevangene na angstaanjagend gedrag plots verandert in een strijd om te overleven. Ook spannend: het eerste seizoen van de Finse serie Karppi (Deadwind) over een detective die zich op een moordzaak stort. Maar uiteraard niet zonder gevolgen…

Voor wat luchtiger vermaak kijk je het tweede seizoen van de comedyserie Marlon, of het eerste seizoen van Great News, over een nieuwsproducente wiens moeder bij haar tv-zender komt stage lopen…

Reality

In het genre ‘reality’ kun je genieten van het eerste seizoen van de Buzzfeed-docuserie Follow This, waarin je verslaggevers van Buzzfeed volgt tijdens hun onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen. En in The Investigator: A British Crime Story wordt een 30 jaar oude verdwijningszaak heropend, op zoek naar antwoorden. Sportfans kijken naar het eerste seizoen van Becoming Champions. Deze serie vertelt de verhalen achter sporters en landen die het wereldkampioenschap voetbal hebben gewonnen.

Films

Vanavond tijd voor een filmpje? Overweeg Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge. Ook leuk: The Hitman’s Bodyguard met Ryan Reynolds en Samuel L. Jackson die grotendeels in Amsterdam is opgenomen. En wist je al dat er een vervolg op de planning staat?

Ook horrorfilm The Roommate over een geobsedeerde kamergenoot staat nu online. Net als The Afterparty, over een opkomende rapper en zijn beste vriend, die één nacht hebben om zichzelf de wereld van roem en bekendheid in te katapulteren. En in de actie-comedy I Spy spelen Eddie Murphy en Owen Wilson twee rivaliserende CIA-agenten die moeten leren samenwerken.

Ook de films Raajneeti, Party Monster Scratching the Surface en Rang De Basanti zijn nu te bekijken. Voor de kinderen raden we Open Season 3 en The Swan Princess: Escape from Castle Mountain aan.

Meer kijkinspiratie? Check superguide.nl.