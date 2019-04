Geen grap: deze films en series staan deze week nieuw op Netflix

Ook zo’n hekel aan 1 april? High five. Gelukkig zijn deze nieuwe series en films op Netflix geen grap. Bingen maar!

Series

Santa Clarita Diet

Drew Barrymore en Timothy Olyphant zijn terug als makelaarskoppel Sheila en Joel Hammond in het derde seizoen van de horrorcomedy Santa Clarita Diet. De twee moeten zich nog steeds in allerlei bochten wringen om Sheila’s grote geheim – ze is een zombie – ook écht geheim te houden. Dit wordt echter steeds moeilijker. Zin in meer zombies? Dit zijn de beste zombiefilms aller tijden.

On My Block

Coming-of-age-serie On My Block, over een tiener-vriendengroep in LA, keert eindelijk terug op Netflix. Voor de fans van deze sitcom is dat een hele opluchting: de grote cliffhanger van seizoen 1 liet de kijker met enorm veel vragen achter, in het bijzonder over personages Ruby en Olivia.

Z Nation

Zombieserie die niet bij de zombie-uitbraak, maar juist drie jaar later van start gaat. Een Team overlevers probeert met gevaar voor eigen leven de enige bekende overlevende van de pest te vervoeren. Kan hij een nieuw vaccin ontwikkelen? Netflix zette vandaag het vierde seizoen online.

Ainori Love Wagon, Asian Journey

Vind je dat alle reality-datingshows van tegenwoordig allemaal een beetje op elkaar lijken? Geef dan Ainori Love Wagon eens een kans. Het tweede seizoen van deze ‘rijdende’ datingserie staat nu op Netflix. Zeven single mannen en vrouwen die elkaar niet kennen rijden in een roze bus door Azië. De eindbestemming? Japan, hopelijk met een partner.

Osmosis

Een gloednieuwe Original-serie die een beetje doet denken aan Black Mirror. Ook hier staat technologie, en diens enorme valkuilen, centraal. Broer en zus Paul en Esther staan op het punt hun nieuwe uitvinding, Osmosis, te testen. Ze plaatsen nanobots in de hersenen van hun patiënten die hiermee hun ultieme soulmate kunnen vinden. Uiteraard gaat er van alles mis.

Traitors

De jonge, ambitieuze Feef (Emma Appleton) – die voor de Britse overheid werkt – accepteert in de thrillerserie Traitors een mysterieus aanbod. Een geheimzinnig Amerikaanse spion wil dat Feef infiltreert in haar eigen overheid om een Russische spion te vinden. Setting: net na de Tweede Wereldoorlog.

Bekijk hier alvast welke nieuwe Netflix-films en series in april uitkomen.

Films

The Highwaymen

Woody Harrelson en Kevin Costner spelen in Netflix-Original The Highwaymen twee gepensioneerde Texas Rangers in de jaren 30’. Hun doel? Het beruchte en verliefde roof- en moordduo Bonnie en Clyde pakken. Uiteraard gebaseerd op het sensationele waargebeurde verhaal, maar dan eens niet vanuit het Bonnie en Clyde-perspectief. Ben je overigens nog niet helemaal bij met alle Netflix-releases? Deze films en series kwamen deze maand allemaal uit.

Inglorious Basterds

Quentin Tarantino’s oorlogsfilm volgt het verhaal van de ‘Basterds’, een groep beruchte Joods-Amerikaanse soldaten onder leiding van Brad Pitts sergeant Aldo Raine. De groep nazi-jagers neemt het tijdens de Tweede Wereldoorlog op tegen de SS-Standartenführer Hans Landa, bijnaam ‘De Jodenjager’. Een rol van Christoph Waltz, die door deze film pas écht doorbrak in Hollywood.

De Matchmaker

Populaire Nederlandse romcom over fotograaf en wereldreiziger Chris (Benja Bruijning). Hij gaat vanwege geldgebrek weer bij zijn moeder Marja (Ariane Schutler) wonen en besluit om voor haar een datingsite-promofilmpje te maken. Opeens stromen de reacties van gewillige mannen binnen. Nu is Chris opeens zijn moeders datingcoach.

The Legend of Cocaine Island

Weer een soort True Crime-achtige documentaire waar Netflix inmiddels wel om bekend staat. De docu The Legend of Cocaine Island volgt het waargebeurde verhaal van de failliete Amerikaanse ondernemer Rodney Hyden. In 2012 komt hij via-via in aanraking met een geheime schatkaart die wijst op een verborgen voorraadje cocaïne (van 2 miljoen dollar) die ergens op een eilandje in Puerto Rico verborgen ligt. Hyden trok de stoute schoenen aan en ging op zoek.

Nerve

Middelbare scholier Vee (Emma Roberts) raakt in Nerve verstrengeld in een online-versie van Truth or Dare. Haar acties leveren geld op, maar tegelijkertijd voert een groep anonieme kijkers de druk steeds verder op met gevaarlijke en onverantwoorde ‘dares’. Niet tevreden met het Netflix-aanbod? Je kunt nu ook zelf film- en serieverzoeken indienen.

Deepwater Horizon

Spectaculaire actiefilm gebaseerd op een waargebeurd verhaal, met Mark Wahlberg in de hoofdrol. Deepwater Horizon volgt Mike Williams (Wahlberg) en Jimmy Harrell (Kurt Russel), twee medewerkers van het gelijknamige olieplatform. In april 2010 gaat het echter gruwelijk mis: het platform explodeert. Mike en Jimmy proberen hun collega’s in leven te houden terwijl de grootste milieuramp in de Amerikaanse geschiedenis zich ontvouwt.