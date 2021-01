Van ‘Winx’ tot ‘Dawson’s Creek’: dit staat er nieuw op Netflix deze week

Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we o.a. de live-action Winx-serie en de terugkeer van Riverdale.

Series

Fate: The Winx Saga (seizoen 1)

Fee Bloom uit je favoriete guilty pleasure jeugd-animatieserie Winx Club keert terug met een live-action-serie die absoluut niet kid friendly is. Het verhaal is grotendeels hetzelfde. Zo maken we kennis met de Winx en de feeënschool Alfea. Toch is het allemaal een stuk duisterder met bloed, seks, drugs en tienerdrama. Laten we je alvast waarschuwen: kijken is op eigen risico.

Riverdale (seizoen 5, aflevering 1)

Riverdale is terug! Betty, Archie, Veronica en de rest van de gang zijn helemaal klaar om af te studeren. De rest van seizoen 5 – er komt nu elke week een nieuwe aflevering – belooft heel spannend te worden vanwege déze gigantisch grote twist.

Dawson’s Creek (seizoen 2 t/m 6)

Een trip down memory lane voor veel millennials! Dawson’s Creek hield tieners zes seizoenen lang, van 1998 tot en met 2003, in haar greep. De serie rondom het fictieve stadje Capeside en draait om een jonge vriendengroep. We zien piepjonge versies van James van der Beek en Katie Holmes. Seizoen 1 stond al online en nu staat de hele reeks erop!



Jurassic World: Camp Cretaceous (seizoen 2)

Vorig jaar kreeg Jurassic Park een animatie-make-over met Camp Cretaceous, over een groepje tieners dat op het door dino’s bewoonde Isla Nubar gaat kamperen. Vanaf deze week kun je ook je tanden in het tweede seizoen zetten!

Spycraft (seizoen 1)

Laat je innerlijke James Bond los met Spycraft, een docu-serie over spionnenwerk en de allernieuwste geheime technologieën. Je leert alles dat je maar wil weten over afluisteren, seksspionage, dodelijk gif en nog veel meer.

Madre Solo Hay Dos (seizoen 1)

Het is een rampscenario voor iedere kersverse moeder: je baby wordt tijdens de geboorte per ongeluk verwisseld met een andere spruit. De Spaanse dramedy volgt twee vrouwen die het overkwam, maar ze gaan in ieder geval niet bij de pakken neerzitten.

Blown Away (seizoen 2)

Het is buiten een troosteloos koude bedoening, dus zet Blown Away gerust aan. Je warmt direct op bij deze hete reality-afvalrace tussen tien zwetende meesterglasblazers die allemaal de meest unieke creaties maken. Ze halen alles uit de kast om kampioen te worden en 60k binnen te slepen.

Films

The White Tiger

Netflix Original-dramafilm over Balram, een ambitieuze chauffeur die werkt voor een rijke familie. Hij gebruikt al zijn verstand en sluwheid om een succesvolle ondernemer te worden. Lees hier onze review.

Tully

Charlize Theron speelt Marlo, een murw geslagen en uitgebluste moeder van drie kids. Ze krijgt van haar broer een ‘night nanny’ cadeau. Marlo vormt een nogal unieke band met deze hulp, genaamd Tully, die ze na enig argwaan toch accepteert.

The House With A Clock In It’s Walls

De tienjarige Lewis komt bij zijn ongewone oom (Jack Black) te wonen in zijn krakerige oude huis. Snel komt hij erachter dat zijn oom en diens buurvrouw Mrs. Zimmerman (Cate Blanchett) sterke magiërs zijn. Na een ongeluk, getriggerd door Lewis, zetten sinistere krachten de aanval in.

Sightless

Riverdale-ster Madelaine Petsch speelt Ellen Ashland, die na een brute aanval blind raakt. Tijdens haar revalidatie raakt ze ervan overtuigd dat de man die haar aanviel is teruggekeerd om haar opnieuw aan te vallen. Maar… niemand gelooft haar.

My Grandma’s A Lesbian

De Spaanse comedy My Grandma’s A Lesbian zegt je met die titel eigenlijk al genoeg. We volgen een kleindochter die haar eigen verloving in gevaar ziet komen wanneer ze afreist naar haar oma, die samen met haar vriendin uit de kast kwam.

Come Away

Come Away is een… bijzondere film. Het is een fantasyvolle coming of age-film die de alom bekende verhalen van Peter Pan en Alice in Wonderland mixt. Met rollen voor o.a. Angelina Jolie en Michael Caine.

Docu

RBG

RBG is Ruth Bader Ginsburg, de legendarische, inmiddels overleden ex-opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Deze docu duikt in haar bijzondere leven. Van strijder voor betere vrouwenrechter tot pop culture-icoon: RBG deed het allemaal en komt uitgebreid aan het woord in dit portret.

