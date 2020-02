Nieuw op Netflix: Deze films en serie verschenen afgelopen week

Afgelopen week verscheen er niet bijzonder veel nieuws op Netflix, maar voor de fijnproever zitten er toch een paar leuke titels bij. Narcos: Mexico gaat verder met een tweede seizoen en romantiek vind je in To All The Boys: P.S. I Love You.

Series

Narcos: Mexico

Na drie seizoenen Narcos, die zich afspeelden in Colombia, verschoof de actie naar Mexico in deze spin-off. Het Medellín-kartel van Pablo Escobar maakte plaats voor het Guadalajára-syndicaat, maar de actie bleef bloedstollend en keihard. In het eerste seizoen van Narcos: Mexico deden de Amerikaanse opsporingsdiensten onderzoek naar de Mexicaanse drugsmaffia, die daar gewelddadig op reageerde. In het tweede seizoen zien we het échte begin van de beruchte ‘war on drugs’ die tegenwoordig nog steeds in Mexico woedt.

Films

Eternal Sunshine Of The Spotless Mind

Jim Carrey en Kate Winslet spelen Joel en Clementine: een stel dat vervelend uit elkaar is gegaan. Gelukkig biedt een bedrijf aan om hun herinneringen uit te wissen zodat ze weer een leuk leventje kunnen leiden. Tegen de verwachtingen in blijven Joel en Clementine elkaar tegenkomen en worden ze telkens weer verliefd. Deze uitstekende dramedy won een Oscar voor Beste Scenario.

Evan Almighty

Bruce Almighty, met Jim Carrey in de hoofdrol, was in 2003 een enorme hit. Journalist Bruce Nolan (Carrey) kreeg goddelijke krachten, zodat God zelf (Morgan Freeman) even op vakantie kon. In 2007 werd dit dunnetjes overgedaan in Evan Almighty, met Steve Carell. God waarschuwt Evan dat de zondvloed eraan komt en wil dat hij een enorme ark bouwt om mens en dier te redden. Evan kan niet weigeren maar zijn vrienden en familie denken dat hij van het padje is, waardoor hij er bijna alleen voor staat. Evan Almighty is best vermakelijk, hoewel minder fris dan zijn voorganger.

I Now Pronounce You Chuck & Larry

Adam Sandler en Kevin James spelen de brandweermannen Chuck en Larry. Larry is een jonge weduwnaar die vanwege zijn gevaarlijke werk een levensverzekering wil afsluiten, zodat zijn kinderen er warmpjes bijzitten als hij overlijdt. Dit mag pas als hij een nieuwe partner gevonden heeft, en nadat Larry Chucks leven redt wil hij hem terugbetalen door met hem te trouwen. Hun omgeving vindt dit nogal verdacht, omdat Chuck een echte rokkenjager is, en probeert ze te ontmaskeren. De film kreeg veel kritiek (zoals bijna alle Adam Sandler-films), maar was desondanks een groot succes in de bioscoop.

To All The Boys: P.S. I Love You

To All The Boys I Loved Before was in 2018 een dikke hit op Netflix. Tiener Lara Jean (Lana Condor) ontdekt dat haar liefdesbrieven gestolen zijn, en dat iemand ze naar de jongens stuurt waarvoor ze bedoeld waren. Om een netelige situatie te voorkomen besluit ze om de jongens te vertellen dat ze hen ooit leuk vond. Al snel na deze film werd de opvolger aangekondigd, en het derde deel in de reeks is al opgenomen.

Steve Jobs

Michael Fassbender speelt Apple-visionair Steve Jobs in deze biopic. Het leven van de computermagnaat wordt bekeken op drie kritieke momenten in de geschiedenis van Apple. De acteerprestaties zijn prima, maar betrokkenen vonden dat het leven van Jobs wel érg vrij geïnterpreteerd werd.

The Professor And The Madman

Vanwege een rechtenkwestie duurde het ruim 21 jaar voordat Mel Gibsons project The Professor And The Madman van de grond kwam. De film gaat over het ontstaan van The Oxford English Dictionary. James Murray (Gibson) probeert een boek samen te stellen waarin alle woorden uit de Engelse taal staan. Hij vraagt iedereen om woorden in te sturen, en hij krijgt hulp vanuit de hele samenleving. Verontrustend is dat de meest enthousiaste helper, William Chester Minor (Sean Penn) een geesteszieke moordenaar is, die vanuit een gesticht ontelbare inzendingen doet.

Deze week op Netflix

Deze week was betrekkelijk rustig op Netflix-gebied, maar binnenkort komen er weer wat mooie titels bij. Later deze maand komen o.a. de nieuwe Pokémon-film, het tweede seizoen van Altered Carbon én het vijfde seizoen van Better Call Saul online.

Deze week werd trouwens ook bekend dat Netflix stopt met de gratis proefperiode. Daarnaast kun je jezelf eindelijk verlossen van de irritante trailers die automatisch beginnen met afspelen.