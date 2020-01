Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Met deze week onder meer een nieuw seizoen van The Last Kingdom, de terugkeer van The Good Place en een duister superheldendrama!

Series

The Last Kingdom: Seizoen 3

In The Last Kingdom vecht de dappere krijger Uhtred om de macht in Bebbanburg. Maar hij is niet de enige die uit is op de troon… Het resultaat is een grimmig historisch drama in de traditie van Vikings.

The Good Place: Seizoen 4

Na een korte pauze gaat vanaf dit weekend het vierde (en laatste) seizoen van The Good Place weer van start. Zal het Eleanor (Kristen Bell) en haar vrienden eindelijk lukken om vrede te vinden in het hiernamaals? Lees hier waarom The Good Place nog altijd een van onze favoriete comedyseries is op Netflix.

Titans: Seizoen 2

Dick Grayson, de voormalige sidekick van Batman, wil uit de schaduw van zijn mentor stappen. Als de superheld Nightwing bestrijdt hij de misdaad in Gotham City. Maar hij komt er al snel achter dat hij deze klus niet alleen kan klaren…

Trapped: Seizoen 2

Bij het parlement van Reykjavik vindt een aanslag plaats op een minister. Aan rechercheur Andri Olafsson de taak om uit te vinden wie er achter deze aanslag zit en waarom. Bekijk ook onze lijst van de beste misdaadseries op Netflix.

AJ and the Queen: Seizoen 1

Wanneer de moeder van de tienjarige AJ niet meer voor haar kan zorgen, belandt zij in de camper van drag queen Ruby Red (gespeeld door RuPaul). Samen gaat dit onwaarschijnlijke duo op tournee door Amerika. Bekijk ook ons overzicht van de beste comedyseries op Netflix.

Medical Police: Seizoen 1

In deze spin-off van de zwartgallige comedyserie Childrens Hospital ontdekken kinderartsen Lola Spratt and Owen Maestro een dodelijk virus dat de hele mensheid bedreigt. Zij worden gerekruteerd door de overheid om een kuur te vinden. Maar als het duo tijdens hun zoektocht op een duister complot stuit, is het virus wel hun minste zorg!

Toet! Toet! Cory Carson: Seizoen 1

Ook de kleintjes worden niet vergeten: Cory Carson is een schattig oranje autootje dat woont in Bumperdijk. Samen met zijn vrienden en familie beleeft hij de spannendste avonturen. Deze animatieserie lijkt meer dan een beetje op de Pixar-hit Cars, maar dat de doelgroep weinig kunnen schelen.

Until Dawn: Seizoen 1

In deze komische realityserie overnachten Franse comedians op de griezeligste plaatsen van het land. Ondertussen moeten de deelnemers ook nog een reeks enge opdrachten uitvoeren. Wie van hen zal uiteindelijk het einde van de nacht halen?

Cheer: Seizoen 1

Deze zesdelige docuserie volgt de cheerleaders Navarro College in de aanloop naar de nationale kampioenschappen. Op hun weg naar de top wordt het team geplaagd door blessures, ruzies en andere tegenslagen. Van de makers van de Netflix-hit Last Chance U.

Films

Vivir dos Veces

In dit Spaanse drama krijgt de gepensioneerde hoogleraar Emilio te horen dat hij Alzheimer heeft. Hierop besluit hij samen met zijn familie op zoek te gaan naar een oude liefde, voordat hij haar voorgoed vergeet. Op het filmfestival van Sevilla werd Vivir dos Veces genomineerd in de categorie Beste Spaanse Film.

