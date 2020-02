Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Hoewel er afgelopen week niet veel spectaculaire nieuwe films en series verschenen, zette Netflix wederom een stel bingewatch-waardige producties online die zeker de moeite waard zijn. Met als hoogtepunt Midsommar en Brightburn – twee absolute horrortoppers.

Wil je alvast vooruitblikken op volgende maand? Deze films en series komen in maart naar Netflix.

Series

Gentefied

Een van de weinige nieuwe Netflix Originals van deze week: Gentefied. Deze feelgood-comedyserie draait om de Morales-familie. Wanneer yuppen langzaam maar zeker hun buurt in LA doen veranderen, komen de kinderen in actie om hun opa’s tacotent te redden. Bekijk ook de lijst met de 10 beste series nu op Netflix voor meer inspiratie.

Spectros

Spectros is een bovennatuurlijke fantasy-serie die zich afspeelt in het Liberdade-district van Sao Paulo, het gebied met de grootste Japanse gemeenschap buiten Japan. We volgen vijf tieners die per ongeluk in aanraking komen met een onverklaarbaar, bovennatuurlijk fenomeen. Wat willen deze geesten en hoe houd je ze tegen?

Puerta 7

Eén van de scenaristen van Netflix’ hit Ozark werkte mee aan Puerta 7, een Argentijnse dramaserie. Hierin probeert een moedige vrouw de lokale voetbalclub te redden uit handen van de georganiseerde misdaad.

Films

The Last Thing He Wanted

De grote klapper op filmgebied deze week – als we het hebben over Netflix Originals – is de politieke thriller The Last Thing He Wanted, gebaseerd op de gelijknamige roman van Joan Didion. Oscar-winnares Anne Hathaway speelt journaliste Elena McMahon. Wanneer haar vader ziek wordt, neemt ze ontslag om voor ‘m te zorgen en reist ze naar Centraal-Amerika. Hier neemt ze zijn werk als wapenhandelaar over en belandt ze in een internationaal conflict. Met rollen voor o.a. Ben Affleck en Willem Dafoe. Neem ook een kijkje bij de 10 beste films nu op Netflix voor meer filmtips.

Midsommar

Beklemmende horrorfilm van Ari Aster, regisseur van het veelgeprezen Hereditary (één van de beste horrorfilms die nu op Netflix staat). Ook Midsommar was een schot in de roos bij kijkers en critici. Eén van de grootste Hollywood-talenten van dit moment, Florence Pugh, speelt Dani. Ze besluit om met haar vriendje en een stel van zijn vrienden af te reizen naar een vaag midzomerfestival in Zweden. Hun verblijf in het afgelegen dorpje waar het haast nooit donker wordt verandert al snel in een absolute hel.

Brightburn

Netflix komt deze week met nog een top-horrorfilm. Brightburn draait om de jonge tiener Brandon. De duistere krachten die al van jongs af aan in hem zitten nemen steeds meer de overhand. Maar erger nog: deze ‘superkrachten’ worden steeds heviger. En Brandon is zeker geen Superman. Hij heeft zowat dezelfde destructieve krachten, maar wil hij die wel inzetten voor ‘de goede zaak’?

Game Night

Game Night is een uitzinnige comedy over een vriendengroep die al jaren een wekelijkse spelletjesavond organiseert. Vooral het koppel Max (Jason Bateman) en Annie (Rachel McAdams) is superfanatiek. Het gaat alleen gigantisch fout nu Max’ broer Brooks opeens mee wil doen. Hij organiseert een heus ‘murder mystery’ inclusief acteurs, maar wordt dan opeens zelf gekidnapt.

The Death of Superman

De animatiefilm The Death of Superman is gebaseerd op het gelijknamige stripboek. In deze misschien wel bekendste Superman-verhaallijn neemt Clark Kent het op tegen zijn dodelijkste vijand Doomsday. Superman krijgt hulp van de gehele Justice League – van Batman tot Wonder Woman – maar is dat genoeg om dit monster te stoppen?

I Feel Pretty

In romcom I Feel Pretty speelt de bekende comédienne Amy Schumer de onzekere Renee. Na een letterlijk harde val ontwaakt ze opeens met erg veel zelfvertrouwen en heeft ze geen last meer van een laag zelfbeeld. Ze gaat onbevreesd door het leven, maar wat gebeurt er wanneer ze zich realiseert dat er eigenlijk niets veranderde?

After

In After – gebaseerd op deel één uit een boekenreeks van Anna Todd – valt de lieve en leergierige studente Tessa als een blok voor de mysterieuze ‘badboy’ Hardin. Hun relatie is enorm heftig, maar zit óók vol passie. Vandaar dat After al snel werd omgedoopt tot tienerversie van Fifty Shades of Grey.

Docu

Babies

Netflix volgde 15 schattige baby’tjes in hun eerste levensjaar. Van de geboorte tot de eerste stapjes; werkelijk alles komt voorbij. Het doel van deze docureeks? Aan de hand van de expertise van een stel wetenschappers leren we hoe veel een baby eigenlijk wel niet groeit in het eerste levensjaar. Fysiek en mentaal.

The Chef Show

Regisseur Jon Favreau (The Lion King) is terug met het derde deel van zijn kookreeks The Chef Show. Opnieuw gaat hij samen met chef Roy Choi oogstrelend mooie gerechten bereiden uit zijn film Chef. Daarnaast duiken de heren ook weer verschillende keukens in. Deze nieuwe afleveringen focussen vooral op hun culinaire avonturen in Las Vegas.