Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Netflix zette de afgelopen week weer een stel zeer uiteenlopende films en series online, nieuw én oud. Met deze keer onder andere de langverwachte terugkeer van Better Call Saul en Altered Carbon.

Wil je alvast vooruitblikken op het aanbod? Deze films en series komen in maart naar Netflix.

Series

Better Call Saul

De Breaking Bad-prequel Better Call Saul ging deze week weer van start op Netflix en komt nu wekelijks met een nieuwe aflevering. In seizoen 5 zakt advocaat Jimmy McGill (Bob Odenkirk) steeds verder weg in de criminele onderwereld. Hij transformeert in zijn louche alter ego Saul Goodman en dat brengt de show al erg dichtbij de gebeurtenissen van Breaking Bad. Je vindt Breaking Bad overigens ook terug in de lijst met de 10 beste series die nu op Netflix staan.

I Am Not Okay With This

Netflix’ nieuwste coming of age-Original-serie draait om de zeventienjarige puber Syd (Sophia Lillis, bekend uit It). Ze kampt met oncontroleerbare woedeaanvallen. Wanneer blijkt dat die woede een soort superkrachten in haar activeert, staat haar leven op zijn kop. Van de regisseur van The End of the F***ing World én de producenten achter Stranger Things.

Altered Carbon

Anthony Mackie vervangt Joel Kinnaman in seizoen 2 van de futuristische sci-fi-serie Altered Carbon. Het personage, ‘toekomstsoldaat’ Takeshi Kovacs, blijft hetzelfde. Dit is niet gek: Altered Carbon speelt zich af in een verre toekomst waarin mensen hun bewustzijn kunnen opslaan om het vervolgens in een andere ‘lichaam’ te plaatsen. Oftewel: het eeuwige leven lonkt, maar dat brengt ook weer allerlei nieuwe gevaren met zich mee.

Followers

De Japanse Original-serie Followers speelt zich af in Tokyo en focust op de levens van een stel vrouwen en de veranderingen die ze doormaken. Wanneer de bekende fotografe Limi een foto van de jonge actrice Natsume op Instagram plaatst, gaat ‘ie viraal en kruisen de levens van deze vrouwen elkaar. Followers is de eerste live-action Netflix-serie uit Japan.

Films

Richard Says Goodbye

Johnny Depp laat de Jack Sparrow-verkleedkist even achterwege voor een ander soort rol. In Richard Says Goodbye speelt hij een docent die te horen krijgt dat hij terminaal ziek is. Met nog zes maanden te gaan besluit hij zijn leven om te gooien, maar wat vinden zijn studenten daarvan? Bekijk ook de 10 beste films die nu op Netflix staan voor meer kijktips.

The Darkness

Het gezin Taylor gaat op vakantie naar de Grand Canyon. Net voor ze weggaan neemt zoon Mikey stiekem een stel stenen mee naar huis die hij vond in een grot. Eenmaal thuis blijkt dat in deze stenen een eeuwenoud kwaad verborgen zat. Zin in meer enge films? Dit zijn de 10 beste horrorfilms die nu op Netflix staan.

The Intruder

Er verscheen deze week nog een horrorfilm op Netflix: The Intruder. We volgen de gelukkig getrouwde geliefden Scott en Annie. Ze kopen een groot huis Napa Valley maar komen er dan langzaam achter dat de oude eigenaar, weduwnaar Charlie Peck, nog lang niet klaar is om het huis los te laten.

Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution

De vorig jaar in Japan uitgekomen remake Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution is eigenlijk identiek aan het origineel, Pokémon: The First Movie: Mewtwo Strikes Back. Hierin neemt de wetenschappelijk gecreëerde pokémon Mewtwo het op tegen de mensheid. De enige grote verandering zit ‘m in de stijl: Ash, Misty, Brock en natuurlijk Pikachu kregen een soort 3D-make-over.

Men in Black: International

De populaire Thor: Ragnarok-acteurs Chris Hemsworth én Tessa Thompson die een Men in Black-spin-off leiden? Dat klonk in potentie erg goed, maar pakte volgens recensenten belabberd uit. Iedereen was het er haast unaniem over eens dat dit nieuwe sci-fi-avontuur over de organisatie die aliens bestrijdt de plank volledig mis sloeg.

Hail, Caesar!

De Coen-broers, bekend van onder meer topfilms als No Country for Old Men, kwamen in 2016 met het jaren ’50-spektakel Hail, Caesar!. We volgen Hollywood-fixer Eddie (Josh Brolin) die grote filmsterren in het gareel moet houden. Eén van hen, Baird Whitlock (George Clooney), verdwijnt plotseling en dan moet Eddie alles op alles zetten om ‘m te vinden.

All The Bright Places

Liefhebbers van zoete romantische films komen ook deze week aan hun trekken. Netflix komt namelijk met All The Bright Places, gebaseerd op het gelijknamige tienerboek van Jennifer Niven. De jonge sterren Elle Fanning (Maleficent) en Justice Smith (Detective Pikachu) spelen Violet en Theodore, die voor elkaar vallen maar tegelijkertijd moeten dealen met de emotionele bagage én mentale problemen uit hun jeugd.

The Lost City of Z

Aan het begin van de 20e eeuw raakt de Britse ontdekkingsreiziger Percy Fawcett (Charlie Hunnam) helemaal geobsedeerd door een mysterieuze oude beschaving in het Amazonegebied. Hij ontdekt bewijs, maar experts in Engeland doen zijn bevindingen af als onzin. Percy gaat toch terug naar de jungle om zijn gelijk te halen. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Docu

Formula 1: Drive to Survive

Drive to Survive duikt ook in seizoen 2 weer in de populaire wereld van Formule 1 met al zijn pijlsnelle bolides en grote racesterren. Na de overweldigende ontvangst op seizoen 1 besloten Mercedes en Ferrari om nu wél hun medewerking te verlenen en dat zal deze docureeks alleen maar populairder maken.

The Trials of Gabriel Fernandez

Weer een true crime-docu die schokkende zaken aan het licht brengt. The Trials of Gabriel Fernandez focust op de achtjarige Gabriel die in 2013 overlijdt nadat zijn moeder en haar vriend hem martelden. Niet voor het eerst, overigens: Gabriel was geen onbekende in ‘het systeem’ van jeugdzorg in L.A. Hoe kon het ooit zover komen en waarom greep er geen enkele instantie in?