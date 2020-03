Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Netflix zette deze week weliswaar weinig nieuwe series online, maar dat maakte de streamingdienst meer dan goed met een aantal flinke filmtoppers zoals Spider-Man: Far From Home en Room. Een overzicht.

Wil je alvast vooruitblikken? Deze films en series komen in maart nog meer naar Netflix.

Series

Costa

Alle vier de seizoenen van de bekende Nederlandse serie Costa! Staan sinds deze week op Netflix. In deze romantische drama-comedyserie uit 2005 gaat een groep jonge proppers in Salou de strijd aan met een rivaliserende club. In Costa! speelden Katja Schuurman, John Wijdenbosch, Georgina Verbaan en Daan Schuurmans belangrijke rollen. Terwijl Netflix dus ook vrij oude series online zet, gaan er relatief nieuwe series juist niet verder: deze shows gaan in 2020 stoppen.

Castlevania

Castlevania, een volwassen anime-serie, is gebaseerd op de gelijknamige videogames en draait onder meer om Trevor Belmont, een beruchte vampier-jager die jaagt op gespuis dat letterlijk uit de hel komt. Dit derde seizoen is met 10 afleveringen de langste reeks tot nu toe. Wil je meer kijktips? Dit zijn de 10 beste series die nu op Netflix staan.

Paradise PD

Ook de droogkomische animatieserie Paradise PD (van de makers van Brickleberry) maakt een comeback. Hierin volgen we een groep slechte agenten. Ze zijn niet ‘slecht’ als in ‘corrupt’, maar gewoon écht niet goed in hun belangrijke werk. Seizoen 2, dat sinds deze week online staat, bestaat uit 8 afleveringen.

Films

Studio Ghibli

Netflix zette op 1 maart de tweede lading Studio Ghibli-films online. Dit zijn animatie-klassiekers van de befaamde Japanse filmstudio. Met deze keer in het bijzonder: het Oscar-winnende Spirited Away (2001). In misschien wel de beste film uit de Ghibli-catalogus (bekijk hier de 7 beste Ghibli-films aller tijden) belandt de 10-jarige Chihiro in een adembenemende, maar gevaarlijke wereld vol heksen, goden en geesten. Een wereld waar mensen in beesten veranderen. Verder staan ook Nausicaä of the Valley of the Wind (1984), Princess Mononoke (1997), My Neighbors the Yamadas (1999), The Cat Returns (2002), Arrietty (2010) en The Tale of The Princess Kaguya (2013) online.

Spider-Man: Far From Home

Peter Parker (Tom Holland) pakt zijn leven weer op nadat Tony Stark zich in Avengers: Endgame opofferde in de strijd tegen Thanos. Wat voor superheld blijft er over wanneer Spider-Man het zonder zijn mentor moet stellen? En kan hij MJ (Zendaya) eindelijk voor zich winnen?

Room

Brie Larson won een Oscar voor haar rol in het drama Room. Ze schittert als moeder die 7 jaar lang opgesloten zat in een kamertje met haar 5-jarige zoon, Jack (Jacob Tremblay). Wanneer ze eindelijk hun vrijheid vinden en ontsnappen, wacht misschien wel de grootste uitdaging tot nu toe: de echte wereld.

Spenser Confidential

Een Netflix Original waarin Mark Wahlberg weer samenwerkt met regisseur Peter Berg (Patriots Day, Mile 22). De criminele oud-agent Spenser (Wahlberg) is nét uit de gevangenis en wil eigenlijk zijn Boston voorgoed verlaten, maar dan vraagt oud-bokscoach en mentor Henry (Alan Arkin) om hulp. Samen met MMA-vechter Hawk (Winston Duke) duikt hij opnieuw de onderwereld in om twee mysterieuze moorden op te lossen.

Dumb and Dumber

In comedyklassieker Dumb and Dumber (1994) spelen Jim Carrey en Jeff Daniels de oerstomme vrienden Lloyd en Harry. Er ontvouwt zich een bizarre roadtrip wanneer de mannen een gevonden koffer vol geld terug willen brengen naar de rechtmatige eigenaar.

The Matrix-trilogie

Wat gebeurt er wanneer machines zó geavanceerd zijn dat ze zélf kunnen nadenken en een oorlog beginnen tegen de mensheid? De baanbrekende Matrix-trilogie, die deze week op Netflix verscheen, laat dat haarfijn zien. Aan Keanu Reeves’ Neo, ‘de uitverkorene’, de taak om deze oorlog voor eens en voor altijd te stoppen.

Hancock

Superheldenfilm met Will Smith over de krachtige held Hancock (Smith). Door de jaren heen heeft hij enorm veel mensen geholpen, maar tegenwoordig is ‘ie de meest gehate man van Los Angeles. Zijn alcoholisme, klungeligheid én verwoestende eigenschappen hebben daarvoor gezorgd. Wanneer hij zijn superkrachten inzet en een bekende pr-man redt, gaat zijn leven ingrijpend veranderen.

Saving Private Ryan

De klassieke oorlogsepos Saving Private Ryan van Steven Spielberg is toch wel een héle grote Hollywood-klassieker. We volgen Tom Hanks’ Captain Miller die koste wat kost Private James Ryan (Matt Damon) wil redden uit oorlogsgebied nu zijn andere drie broers al zijn omgekomen.

Dirty Harry

Filmklassieker Dirty Harry draait om de genadeloze psychopaat ‘Scorpio Killer’. Hij terroriseert de inwoners van San Francisco, maar dan krijgt ‘ie Clint Eastwoods keiharde agent “Dirty” Harry Callahan achter zich aan.

Mission: Impossible – Fallout

In Mission: Impossible – Fallout strijdt Tom Cruise’s superspion Ethan Hunt samen met z’n trouwe IMF-team tegen de Apostles, een nieuwe terroristengroep. Geheimagente Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), trouwe teamgenoot Benji Dunn (Simon Pegg) en computerspecialist Luther Stickell (Ving Rhames) keren terug om Ethan te helpen en CIA-agent August Walker (Henry Cavill) voegt zich voor het eerst bij het team.

Edge of Tomorrow

De tweede Tom Cruise-film van de week: Edge of Tomorrow. Het best te omschrijven als een sci-fi-versie van Groundhog Day. Majoor Cage (Cruise) gaat direct dood in gevecht tegen een onverslaanbaar alien-ras. Tot zijn grote verrassing komt hij keer op keer terug uit de dood. Samen met Special Forces-krijger Rita Vrataski (Emily Blunt) wordt hij na elke nederlaag steeds een stukje sterker.

Docu

The Investigator: A British Crime Story

In het tweede seizoen van The Investigator: A British Crime Story, een soort Britse Making a Murderer, duikt oud-politieagent en onderzoeksjournalist Mark Williams-Thomas weer in een aantal onopgeloste verdwijningen en moorden. Hij interviewt nabestaanden en getuigen en duikt in mogelijk nieuw bewijs. Daarnaast zijn er ook een aantal gedramatiseerde scènes met acteurs die in de huid van de mogelijke daders kruipen.

Ugly Delicious

Sterren-chef David Chang stort zich in deel twee van zijn docu-reeks Ugly Delicious weer in een reeks gerechten om er de oorsprong van te ontdekken. Dit brengt hem naar verschillende plekken over de hele wereld waar hetzelfde gerecht anders wordt bereid. De zoektocht gaat hierin niet zozeer om het gerecht zelf, maar om de cultuur én oorsprong achter het eten.