Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Netflix zette afgelopen week enorm veel films en series online. Het was misschien wel de grootste content-drop van dit jaar tot nu toe. Hoogtepunten? La Casa de Papel seizoen 4 én cult-sitcom Community.

Wil je eerst alvast vooruit blikken op de komende maand? Deze films en series komen in april naar Netflix.

Series

La Casa de Papel

De Spaanstalige sensatie La Casa de Papel keerde deze week terug met alweer het vierde deel. Fans van de populairste niet-Engelstalige titel op Netflix kunnen eindelijk zien hoe de gang – met Tokio, Denver, Rio, Nairobi, Professor en in het bijzonder Nairobi – er nu aan toe is. Lees je alvast in met deze 6 dingen die je moet weten voor je seizoen 4 kijkt.

Community

Alle zes seizoenen van de cult-comedy Community zijn sinds deze week te bingen. We volgen Jeff Winger (Joel McHale), een advocaat die zijn vergunning fakete en als straf naar community college moet. Hij komt terecht op het hysterische Greendale en vormt een studiegroepje met Troy, Abed, Pierce, Britta en Annie – allemaal mensen die net als Jeff óók misfits zijn. Community is enorm geliefd vanwege de combinatie van scherpe verhaallijnen, snelle dialogen en geniale grappen en popcultuurverwijzingen. Bekijk ook de 10 beste series die nu op Netflix staan voor meer kijktips.

Nailed It!

Comédienne Nicole Byer ontvangt in het vierde seizoen van Nailed It! weer de slechtste thuisbakkers aller tijden. Die staan ook nu weer voor een (voor hen) onmogelijke taak: bak-meesterwerken namaken. Gelukkig zetten ze zichzelf niet voor niets voor gek: ze kunnen tienduizend dollar verdienen.

Pokémon: Sun & Moon Ultra Adventures

Pokémon zal altijd jeugdsentiment blijven voor jonge millennials en daarom komt Pokémon: Sun & Moon Ultra Adventures als geroepen. Pokémontrainer Ash Ketchum en zijn trouwe Pikachu gaan in seizoen 3 van deze Sun & Moon-reeks verder met het verkennen van de Hawaii-achtige Alola-regio.

The Windsors

Droogkomische soapserie waarin de Britse Royal Family genadeloos op de hak wordt genomen. Acteurs kruipen in de huid van uitvergrote versies van Harry en Meghan, William en Kate en prins Charles. Seizoen 3 is nu te zien.



Films

Insidious

Moderne horrorklassieker uit 2010 van James Wan, de man achter de even zo huiveringwekkende Conjuring-franchise. In Insidious denkt een gezin dat het spookt in hun huis. Al snel blijkt dat hun zoontje, die na een val in een coma belandde, mogelijk meer te maken heeft met deze angstaanjagende spookmomenten. Zin in meer enge films? Bekijk dan de 10 beste horrorfilms die nu op Netflix staan.

Lion

In deze tranentrekker, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, verdwaalt het vijfjarige Indiase jongetje Saroo na een ritje met de trein. Hij verliest zijn broertje uit het oog en belandt in Calcutta. Via enkele omwegen komt hij terecht in een weeshuis. De film focust vervolgens op de volwassen Saroo (Dev Patel) die werd geadopteerd door een Australisch echtpaar. Toch is hij nog altijd benieuwd naar zijn biologische familie. Gaat het ‘m lukken om die jaren later alsnog te vinden?

Step Brothers

De bekende comedy-acteurs Will Ferrell en John C. Reilly spelen in Step Brothers twee mislukkelingen die nog steeds bij hun ouders wonen. Deze veertigers, Brennan en Dale, worden tegen wil en dank roommates wanneer hun ouders gaan trouwen. Het loopt uiteraard gierend uit de hand en dan besluit de vader om met rigoureuze maatregelen te komen: Brennan en Dale krijgen een week om een baan te zoeken, anders worden ze uit huis gegooid.

Paddington

De ultieme feelgood-film van deze week? Dat is zonder twijfel Paddington. Het bekende beertje belandt in deze moderne, oogstrelend mooie adaptie in Londen, Engeland. De plek waar hij altijd al van droomde. Net wanneer hij denkt dat dit stadse leven toch niet zo bij ‘m past, ontmoet hij Brown-familie, die hem een warm welkom geeft.

Onze Jongens

Na een periode van korte afwezigheid keerde Onze Jongens deze week weer terug op de streamingdienst. In deze Nederlandse Magic Mike-film keert spierbundel Jorrit (Jim Bakkum) na een periode in het buitenland weer terug naar Nederland. Hij pakt zijn oude baantje als bouwvakker weer op bij goede vriend Bas (Martijn Fischer). De business gaat echter niet zo lekker dus besluit Jorrit om een stripper-service te beginnen.

Studio Ghibli

Ook arriveerde deze week de allerlaatste lading Studio Ghibli-films op Netflix. De catalogus van de befaamde Japanse animatiestudio is compleet nu ook Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Howl’s Moving Castle (2004), Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013) en When Marnie Was There (2014) online staan.

Docu

Sunderland ‘Till I Die

Al het (prof)voetbal ligt momenteel plat dus docu-serie Sunderland ‘Till I Die komt als geroepen. In seizoen 2 geven de makers weer een onthullend kijkje achter de schermen van voetbalclub Sunderland. Inclusief alle financiële heisa, frustraties over spelersmakelaars en de constante stress om te promoveren. Kortom: smullen geblazen.

How To Fix A Drugs Scandal

How To Fix A Drugs Scandal is een meeslepende miniserie over forensische chemicus Sonja Farak, die knoeide met drugs en zo duizenden rechtszaken beïnvloedde. Zij moest de drugs testen op echtheid – anders is er geen zaak. Maar wat gebeurt er wanneer het bewijs niet onomstotelijk vaststaat?

Marley

Een allesomvattende documentaire over reggae-icoon Bob Marley, zo mogen we deze film gerust noemen. Werkelijk alles komt voorbij: zijn opkomst, rol in de muziekhistorie, de fanbase én zijn rol als sociaal en politiek fenomeen. De Marley-familie werkte mee aan de docu en daarom krijgen we ook erg veel intieme, zeldzame beelden te zien.

La Casa de Papel: El Fenómeno

Het fenomeen La Casa de Papel heeft met El Fenómeno nu zelfs een eigen documentaire! Hierin bespreken de maker en acteurs het gigantische succes van de serie. Ook blikken ze terug op de begindagen van de show. Zo was La Casa de Papel in eerste instantie geen mega-hit toen het nog alleen op de Spaanse tv kwam. Pas toen Netflix het aankocht, veranderde het in een wereldwijde sensatie.



Dit was nog niet alles. Check hieronder de volledige lijst met films die Netflix deze week allemaal toevoegde:



Actie

Django Unchained

The Hunger Games: Mockingjay – Part 2

The Divergent Series: Allegiant Part 1

Deepwater Horizon

Nerve

Brothers

The Condemned 2

Gumrah

Duplicate

The Expatriate

Stolen

Welcome to the Punch

Ghost Rider

Bullet To The Head

Abduction

Death Sentence

The Eagle

Safe

Stratton

Parker

The Expendables 3

Non-Stop

Lucy

The Last Witch Hunter

Gods of Egypt

Thriller

Law Abiding Citizen

Misdaad

The Next Three Days

Now You See Me en Now You See Me 2

Red 2

Sicario

Comedy

The Night Before

The Addams Family

Bad Neighbours 2

Friday

A Princess for Christmas

Hitch

Wedding Daze

Focus

Vacation

The Nice Guys

The Squid and the Whale

Rokjesdag

Juliet, Naked

Coffee & Kareem

Romantiek

Begin Again

It’s a Boy Girl Thing

Drama

I Capture The Castle

Warrior

The Prestige

The Disappointments Room

2:22

The Way Back

The Impossible

Letters to Juliet

Ghandi

The Age of Innocence

3096 Days

Concussion

The Natural

The Zookeeper’s Wife

Disobedience

Leave No Trace

Animatie

Madagascar, Madagascar 2 en Madagascar 3

Flushed Away

Bee Movie

Kung Fu Panda en Kung Fu Panda 2

Over The Hedge

Shark Tale

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit

Asterix & Obelix: De Romeinse Lusthof

Early Man

De Spongebob SquarePants Film

Puss in Boots

How To Train Your Dragon

Rise of the Guardians

Megamind

Adventures in Zambezia

Batman and Harley Quinn

Familie

Mees Kees

Mees Kees op kamp

Mees Kees op de planken

Mees Kees Langs de Lijn

De Kleine Prins

Robinson Crusoe

Horror

Bram Stoker’s Dracula

Texas Killing Fields

Christine

The Purge: Election Year

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief